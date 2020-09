El argentino Emiliano Martínez fue presentado en el Aston Villa

El arquero argentino Emiliano Martínez, de 28 años, fue presentado en forma oficial este miércoles por el Aston Villa, equipo de la Premier League inglesa que lo adquirió al Arsenal.

El arquero surgido de las divisiones inferiores de Independiente acordó su incorporación al Aston Villa durante el pasado fin de semana y hoy fue presentado oficialmente por el club, que le dio la bienvenida en su cuenta oficial y le deseó "que permanezca por un largo tiempo en la entidad" con la que firmó por las próximas cuatro temporadas.

