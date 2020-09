El huracán Sally tocó tierra en la costa de Alabama

El huracán Sally tocó tierra en las primeras horas de este miércoles en la costa de Alabama, con intensas lluvias que podrían provocar inundaciones “históricas” y potencialmente mortales, según los meteorólogos.

El Centro Nacional de Huracanes (CNH) dijo que áreas costeras de Alabama, Mississippi y Florida están amenazadas por el ciclón, que se fortaleció a un huracán de categoría 2 -en una escala de 5- en la madrugada del miércoles y registra vientos de hasta 165 kilómetros por hora.

Sally tocó tierra en Gulf Shores, Alabama, y se dirigía hacia la frontera entre Florida y Alabama a una velocidad de 5 km/h. Autoridades en el sur de Estados Unidos pidieron a los residentes de áreas bajas que se refugien del viento y las precipitaciones.

HARDCORE STORM SURGE from Hurricane #Sally off the causeway side in Gulf Shores, AL pic.twitter.com/Zi5mI7i3PI

Waves crashing over the cement at the Port of Pensacola Ferry Terminal. These boats are tied down but they’re bouncing around like toy boats. #sally pic.twitter.com/hhH2qORTrZ