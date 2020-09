Repuntó la leche en polvo y la tonelada vuelve a orillar los u$s 3.000

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 16.09.2020

Ayer el valor en Nueva Zelanda volvió a subir luego de tres subastas consecutivas en baja. A los valores actuales las la capacidad de pago al tambero argentino, según la simulación del OCLA, podría ser 1.5% superior al promedio de agosto.

Luego de tres descensos consecutivos, ayer la tonelada de leche en polvo entera volvió a subir en la subasta del Global Dairy Trade para ubicarse nuevamente cerca de los u$ s3.000. Así recuperó (casi) el precio que tenía un mes atrás, aunque los u$ s 2.985 de la víspera siguen 7% debajo del pico más reciente, ocurrido en julio de este año cuando el promedio por tonelada fue de u$ s 3.218.

En base a estos parámetros, el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA) estimó que una empresa 100% exportadora de este producto estaría en condiciones de pagar al productor 1.5% más por la materia prima, aunque esa mejora podría ser superior al 18% si el producto no pagara retenciones y tuvieras reintegros plenos.

Resumen del Evento n° 268 del Global Dairy Trade Foto: GDT

El evento n° 268 del mercado electrónico de Fonterra arrojó ayer una suba promedio de 3.6% y el valor medio del conjunto de productos comercializados fue de u$ s 3.092 por tonelada. Las únicas excepciones al incremento generalizado fueron la manteca (-1.4%) y la lactosa (-2.7%). Del resto, las principales alzas se dieron en leche en polvo descremada (+8.4%) y queso cheddar (+7.2%), ocupando la leche en polvo entera el tercer lugar con una ganancia de 3.2%. También subió la grasa de leche anhidra 2%.

En coincidencia con el remate del GDT, el OCLA actualizó la simulación del poder de compra de materia prima de la leche en polvo entera para exportación. Se trata de un análisis de tipo orientativo sobre parámetros de calidad promedio de la leche en Argentina. Así, con una tonelada de u$ s 3.000 se podría pagar en tranquera $ 18,92 o US$ 0,247 el litro de leche cruda (en agosto el promedio nacional que pagaron las industrias fue $ 18,65/litro o US$ 0,254/litro). El ejercicio incluye también un posible precio al tambero sin Derechos de Exportación y Reintegros plenos (3%) que arroja un hipotético poder de Compra de $ 22,09 o US$ 0,288/litro de leche.

Comportamiento de la cotización de la leche en polvo durante el último año. Foto: GDT

El último precio promedio a nivel nacional publicado por el SIGLeA (Sistema Integrado de Gestión de la Lechería Argentina) indicó que en agosto el litro de leche se pagó al productor $ 18.65, 1.7% más que en julio y 21.3% superior a igual mes del año pasado. Al medirlo en dólares la situación luce distinta: los u$ s 0.254 por litro de agosto representaron una caída de 0.8% contra julio y 12.8% inferior a un año atrás.