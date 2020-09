https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Rigen las restricciones dispuestas por el gobierno provincial

Tensa mañana en la peatonal San Martín: entre el take away y la angustia

Algunos comercios abrieron sus puertas sin permitir el ingreso. El municipio les notificó que sólo pueden hacer delivery y take away. Y les advirtió que si la atención es normal pueden ser sancionados.

Un clima tenso se vivió este miércoles por la mañana sobre la Peatonal San Martín, cuando un equipo periodístico recorrió el paseo comercial para retratar el panorama ante la disposición gubernamental que prohibe la normal apertura de los locales. Desde la puerta. Los negocios abiertos no permiten el ingreso a los locales.Foto: Guillermo Di Salvatore En ese marco, algunos comerciantes le hicieron saber a la prensa sobre su incomodidad, sobre todo cuando el reportero gráfico retrataba los negocios abiertos, sin permitir el ingreso a su interior a los clientes. La aplicación del decreto provincial N° 954/20 en la ciudad -según lo dispuesto por la Municipalidad- prohíbe la apertura al público de locales comerciales no esenciales minoristas en todo el micro y macrocentro. Sólo están habilitadas las modalidades de venta delivery y take away. Desde la puerta. Los negocios abiertos no permiten el ingreso a los locales.Foto: Guillermo Di Salvatore En tal sentido, la Municipalidad informó el domingo pasado que el comercio minorista de rubros no esenciales "puede funcionar sólo en locales de proximidad y de 14 a 19.30 hs. Para aquellos locales que funcionen en la zona céntrica (delimitada por Suipacha, Urquiza, General López, Rivadavia y 27 de Febrero) sólo estará habilitada la venta a través de delivery o take away. Para el resto de la ciudad, además de esas dos modalidades, se habilita la venta presencial, con los alcances del artículo 3° del Decreto Provincial N° 954/20", se indicó. Desde la puerta. Los negocios abiertos no permiten el ingreso a los locales.Foto: Guillermo Di Salvatore Por 15 días Conocida esta decisión, los comerciantes de la Peatonal se mostraron molestos al sentirse discriminados, se manifestaron primero frente a Casa Gris. Además, desde la Asociación de Amigos calle San Martín enviaron sendas cartas al gobernador Omar Perotti y al intendente Emilio Jatón, en las que expresaron que " no hay motivo alguno para discriminar el derecho a trabajar haciendo diferencia entre las avenidas más transitadas con aglomeraciones de personas en sus veredas con menores dimensiones a diferencia de nuestro público que transita en una calle peatonal de gran amplitud en donde el distanciamiento social se puede cumplir, ya que ambas son a Cielo Abierto". Desde la puerta. Los negocios abiertos no permiten el ingreso a los locales.Foto: Guillermo Di Salvatore En otro fragmento de la comunicación, los comerciantes advierten que se "sigue pagando impuestos, sueldos, alquileres, proveedores, etc y sigue endeudándose para no cerrar, por lo tanto con este cierre de 15 días, si bien pueden utilizar herramientas de ventas, no son suficientes para no quebrar, y solo sirve para dividir al Comercio de la ciudad innecesariamente ya que todos estamos sobre el mismo barco y somos una gran parte de la productividad económica que aporta mucho dinero a nuestra provincia". Por este motivo es que reclamaron que les permitan abrir de 14 a 19.30, "al igual que el resto de la ciudad. Siendo este horario contrario al de bancos y entidades públicas, lo que nos quita flujo de gente pero evitamos así grandes acumulaciones de personas que es el objetivo a cumplir en estos días". Sin embargo nada cambió tras las gestiones. Por lo que hasta el momento las disposiciones antes mencionadas tienen vigencia desde el sábado pasado hasta el viernes 25 de septiembre, inclusive. Como paliativo, el gobierno provincial dispuso un subsidio de 30 mil pesos en concepto de ayuda económica excepcional y por única vez a aquellos rubros comerciales que no pudieron funcionar, a raíz del último decreto que estableció restricciones por 14 días para Santa Fe y Santo Tomé. En ese marco, este miércoles inspectores municipales notificaron a varios comerciantes de la Peatonal que no pueden abrir con normalidad. Este es el paso previo a sancionarlos con una multa. Esto acrecentó la angustia de los comerciantes que, en algunos casos, están desesperados por la crisis económica que agudizó la pandemia, y que ya venían acarreando desde años anteriores. LÍnea directa por consulta: 0800 555 6549 Preguntas Frecuentes Síntomas Prevención Estadísticas en tiempo real Test de Autoevaluación COBERTURA COMPLETA