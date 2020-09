Río Negro: La gobernadora descartó desalojos violentos y aclaró que no avala las tomas de tierras

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Arabella Carreras, visitó El Bolsón y San Carlos de Bariloche, dos ciudades rionegrinas afectadas por las ocupaciones ilegales de terrenos.

La gobernadora de Río Negro, Arabella Carreras, afirmó que su Gobierno “no promueve desalojos violentos” de las tomas de tierras pero “de ninguna manera avala” esas ocupaciones, y anunció que apelará la decisión judicial contraria al desalojo de los predios en la zona de El Bolsón.

“Es importante que conozcamos que el Gobierno de Rio Negro, y yo en lo personal y también nuestra fuerza política no promueve desalojos violentos de las tomas pero de ninguna manera las avalamos”, reveló la mandataria provincial durante su visita a San Carlos de Bariloche.

Carreras se refirió a la situación de las tomas en El Bolsón y dijo que el pasado martes 15 de septiembre visitó esa localidad junto al intendente local Bruno Pogliano, para recorrer las tierras tomadas en el INTA.

En esa ocasión, se reunieron con las autoridades del Escuadrón N°35 de la localidad y también visitaron el destacamento policial en Loma del Medio.

“Pudimos verificar la presencia de la PSA en el control de la zona y también de la policía de Rio Negro”, enfatizó Carreras.

“Estuvimos trabajando en cuanto a los argumentos que nos permitirá apelar la decisión del juez Zapata de no promover un desalojo de la zona”, indicó la mandataria.

A su vez agregó: “Creemos que hay formas de llegar a acuerdos para poder desalojar, que no son las condiciones adecuadas las que se viven en una toma; no hay servicios, no hay luz, no hay agua, no hay cloacas, por lo tanto esta forma irregular, no legal de ocupar una tierra, no es una forma correcta, y por eso vamos a apelar la decisión del juez”.

“Además de que es impracticable que en 15 días ninguno de los tres Estados, ni el municipal, ni el provincial o el nacional puedan otorgar viviendas a 130 o 200 familias que son las que se están asentando allí”, dijo la gobernadora.

En su visita a Bariloche, Carreras firmó la adjudicación de viviendas para trabajadoras y trabajadores de Asociación Trabajadores del Estado (ATE) en Bariloche.