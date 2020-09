https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 16.09.2020 - Última actualización - 13:28

13:25

Trabajadores del sector se volvieron a convocar en Plaza 25 de Mayo. Fueron recibidos en Casa de Gobierno. Sostienen que hay que empezar a "convivir" con el Covid-19.

Piden abrir sus puertas Peluqueros plantean que los $ 30.000 son una "migaja de pan" Trabajadores del sector se volvieron a convocar en Plaza 25 de Mayo. Fueron recibidos en Casa de Gobierno. Sostienen que hay que empezar a "convivir" con el Covid-19. Trabajadores del sector se volvieron a convocar en Plaza 25 de Mayo. Fueron recibidos en Casa de Gobierno. Sostienen que hay que empezar a "convivir" con el Covid-19.

Tras ser recibidos esta semana por Juan Marcos Aviamo, secretario de Comercio Interior de Santa Fe, los peluqueros volvieron a manifestarse en la Plaza 25 de Mayo y mantuvieron una reunión con Alejandro Bento, secretario de Relaciones Territoriales y Protocolo, en la Casa de Gobierno. El reclamo es poder reabrir sus puertas a pesar de las restricciones que rigen desde el pasado sábado.

"Nos dijeron que analizan durante la semana facilitarnos horarios para poder trabajar", indicó Carolina Salvatelli una vez terminado el encuentro, y agregó: "Pedimos al menos abrir con horario reducido de cinco horas, como fue en la primera etapa. No es lo mismo estar cerrados y recibir una ayuda, a estar abierto y atender a nuestros clientes, teniendo ingresos para poder pagar sueldos y alquileres".

Una de las medidas ofrecidas por el Gobierno Provincial fue otorgar $ 30.000 en concepto de ayuda económica excepcional y por única vez a aquellos rubros comerciales que no pueden funcionar por el contexto de pandemia y los que fueron afectados de manera particular por las restricciones vigentes.

"Los $ 30.000 no los queremos, los vamos a rechazar. Hoy en día $ 30.000 duran apenas tres horas en el bolsillo de cada peluquero. Esto no es no es una ayuda, es apenas una migaja de pan para un rubro que está agonizando", sostuvo Oscar Yosviak, peluquero de la ciudad, uno de los representantes del sector que participó de la reunión de esta mañana, y lamentó: "Esta es una situación que te va desgastando económica y psíquicamente".

Convivir con el virus

En referencia al planteo que se hizo, Yosviak comentó que "planteamos que queríamos continuar trabajando, que para nada queríamos cerrar las puertas de nuestros negocios. Uno fue acumulando deudas que todavía no logramos pagar y todavía no podemos ponernos al día porque después de nuestro regreso a las actividades, a mediados de mayo, obviamente que nosotros bajamos el rendimiento a un 70%".

"Hay mucha incertidumbre, mucho malestar. Es difícil que el Estado hoy en día se concientice de que tenemos que aprender a convivir con este con este virus, aprender a convivir es aprender a reforzar y a usar todo lo que ya hemos aprendido desde el 20 de marzo". En esta línea resaltó que "quién más que los comerciantes, los autónomos, queremos cuidarnos y mantenernos sanos, nadie se quiere enfermar. Esto es una ecuación simple: me enfermo no facturo".