Fórmula 1: en el Imperio Hamilton - Mercedes

Tras disputarse las primeras nueve competencias de la remozada temporada 2020, la supremacía del piloto británico y la de su equipo, parecen estar fuera de toda discusión. Sin embargo, en Red Bull aún son optimistas.

El complejo calendario de la Fórmula Uno 2020 parece direccionarse inevitablemente hacia la consagración de Lewis Hamilton, quien de este modo obtendría su séptimo título mundial, igualando al alemán Michael Schumacher.

El piloto británico de Mercedes ganó seis de los nueve Grand Prix ya desarrollados; a lo que se suma la continua pérdida de puntos de sus principales adversarios: su compañero de equipo, Valtteri Bottas y el neerlandés Max Verstappen, quien conduce el Red Bull más destacado.

Según Renger Van der Zande, piloto neerlandés del Mundial de Resistencia de la FIA, el inglés no solo es el mejor del mundo en la actualidad, sino también de todos los tiempos.

* "Es increíble lo que está haciendo Lewis; Bottas también es realmente bueno, pero casi parece un fracaso al lado de su compañero de equipo. Si Hamilton comete un pequeño error, Valtteri está ahí para aprovecharlo por un instante, pero el británico es capaz de contrarrestarlo de inmediato".

Está claro que si bien el finés comenzó tanto la temporada anterior como esta con fuerza, el seis veces campeón del mundo siempre ha conseguido llevar el control rápidamente. En los dos últimos años no hemos visto temporadas en las que el campeonato sea relativamente emocionante durante un tiempo largo, como en la pelea contra Nico Rosberg o luego la de Sebastian Vettel.

* "Creo que actualmente estamos viendo a un campeón mundial que es simplemente el mejor de todos los tiempos. Es inteligente en lo que hace, sabe salirse con la suya, y también es divertido de ver porque siempre está en el límite. Disfrútalo, porque en unos años vamos a mirar atrás a un gran Hamilton", concluyó.

Loas para Red Bull

El ex piloto Alex Wurz, ahora asesor del circuito de Arabia Saudita, además de presidente de los pilotos de Fórmula Uno, cree que no hemos visto todavía mucho de lo que puede dar Max Verstappen y que su época está por llegar.

* "Si te imaginas que todavía puede ser el campeón del mundo más joven, (aún es Sebastian Vettel, con 23 años) es que todavía tiene muchos años por delante. Sin embargo, Max ya ha ganado una enorme cantidad de experiencia. Debería haber un milagro si todavía puede involucrarse en la batalla por el título este año, pero afortunadamente él mismo también es realista. Lo da todo y para mí es uno de los mejores pilotos que hemos visto", asegura el austríaco.

Para Wurz, en la F1 actual tiene una enorme influencia si un piloto puede convertirse en campeón del mundo o no. Y si Max da con la tecla "si logra el coche adecuado para ganar el campeonato, incluso puede sobrepasar las cifras de Lewis Hamilton y Michael Schumacher en los libros de récords. Tiene lo que se necesita", concluye.

Por su parte, su compatriota Christijan Albers, también ex piloto de F1, cree que Verstappen solo podrá ser campeón sin mirar a Mercedes, donde Hamilton no le dejaría.

* "Aunque estuviera disponible un asiento en Mercedes, ya puedo decir que Hamilton nunca aceptaría que Max Verstappen pilotase junto a él. Ha hecho la mejor elección con Red Bull, porque es un equipo que sigue luchando y luchando; podrían haber renunciado mucho antes a pelear por el título y ahí siguen", aseveró.

* "El año pasado estaban constantemente llegando con esas actualizaciones, no se dan por vencidos fácilmente, es realmente un equipo de lucha. Se puede ver que con las paradas en boxes, siguen luchando, luchando, quieren ser los mejores. Personalmente creo que está en el mejor lugar. No hay otra opción, ¿adónde quieres ir? ¿Has visto lo grande que es la brecha de Red Bull al resto?", concluyó.

La serenidad en Renault

El pasado fin de semana, en el GP della Toscana, Daniel Ricciardo estuvo muy cerca de conseguir su primer podio de la temporada; pero finalmente, el tailandés Alex Albon, le robó la tercera posición, a falta de pocas vueltas para el final.

Sobre el particular, Daniel afirmó que fue difícil asumirlo tras una gran carrera, pero que simplemente, el Red Bull iba mejor: "Creo que si Albon me hubiese adelantado en la salida, podríamos haber dicho que lo habíamos perdido, pero lo teníamos, simplemente tenía más ritmo que nosotros. No tengo una respuesta".

El piloto australiano terminó en cuarta posición y no consiguió ganarle la apuesta a su jefe de equipo, Cyril Abiteboul, por la cual si el piloto consigue un podio esta temporada, ambos deberán hacerse un tatuaje, el cual Ricciardo elegirá el modelo, y Abiteboul el tamaño y el lugar o posición del cuerpo donde se lo harían.

"Para ser honesto, no estaba pensando en diseños de tatuaje, estaba pensando en el trofeo y en champaña. Hacía calor ahí fuera, así que tenía sed de eso. Me habría encantado estar ahí arriba, así que duele", afirmó Daniel a Sky Sports F1.

Además, afirmó que el equipo está realizando un gran trabajo, y que tanto la estrategia como la actuación de todo el equipo en el Gran Premio fueron impresionantes.

* "Sonrío por fuera, pero obviamente hay un poco de dolor dentro de mí; es un poco artificial, porque sabemos que teníamos un gran ritmo. La carrera fue genial, logramos hacerle un undercut a Stroll, y las salidas y la estrategia fueron increíbles", afirmó.

Pese a que las cosas no salieron como hubieran querido, el australiano está muy contento con el trabajo del equipo. En los últimos GP, Renault está realizando muy buenas actuaciones, y todo parece indicar que si siguen así, poco a poco podrán lograr el merecido podio.

Esto son muy buenas noticias para la escudería francesa, pero sobre todo para Fernando Alonso, que pilotará el coche la temporada que viene, y parece que podrá tener opciones de hacer algo grande con este equipo.