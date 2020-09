Improvisación en la economía e impacto negativo a la producción

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 16.09.2020

13:49

Incongruencias entre Economía y el Banco Central; un dólar que en la realidad supera lo presupuestado a diciembre 2021, aumento de insumos que afectarán la calidad productiva y problemas para financiar exportaciones.

“El primer comentario desde el ruralismo y los empresarios agropecuarios es similar al de cualquier ciudadano de la argentina: la sensación de una improvisación en el rumbo económico. Una medida que ha sorprendido sobre todo porque en el día de ayer el Poder Ejecutivo presentó en el Congreso el presupuesto para el 2021”.



Ignacio Mántaras respondió así a la consulta de El Litoral sobre las consecuencias del “cepo al cepo” anunciado por el Banco Central. “El presidente manifestó que era un presupuesto muy equilibrado y razonable, en el que no quería generar modificaciones. Alberto Fernández se explayó sobre la relevancia de un presupuesto muy discutido en su gabinete; allí se prevé un dólar para diciembre 2021 de 102 pesos y a las dos horas el titular del Banco Central establece una medida que genera una disparada de la divisa”, argumentó.



El secretario de la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe planteó que “honestamente da la pauta de una improvisación y una inconsistencia en el equipo, de falta de comunicación o incluso incongruencias entre el Banco Central y Martín Guzmán. Eso nos preocupa al agro y a todos los argentinos.



“Hay un primer impacto tranqueras adentro que tiene que ver con el agro: gran parte de sus insumos son dolarizados. Los productores que se endeudaron en dólares pero están calzados en pesos a cotización oficial, están complicados. Y hay preocupación más que nada por el que se endeudó por insumos que ya ha retirado.



“La campaña de soja entiendo que con estas medidas va a ser más complicada. Básicamente con estos niveles de desdoblamiento el panorama era complicado. Al dólar oficial hay que aplicarle derechos de exportación, en algunos casos el 35 %, y la brecha se había incrementado de tal manera que a eso se agregaba el desdoblamiento en cuanto a la incidencia”.



“El productor cobra dólar oficial menos derecho de exportación y sus insumos probablemente se acerquen al dólar blue porque sin desmerecer n hablar mal de las proveedoras de semillas, de fitosanitarios, cualquier empresa de ese estilo buscará cobertura y se alejará de parámetros oficiales para acercarse más a un dólar paralelo que va en disparada”, explicó Mántaras ante la consulta

Detalló que “ese escenario es complicado para la actividad agrícola pero también para insumos de la ganadería, y en lechería también. El escenario tranqueras adentro es muy complicado”.



El suelo sufre



Mántaras comentó que “a nivel macro también hay incongruencias. En la comisión de Agricultura de Diputados se debatió un proyecto del ex ministro Luis Basterra, que desde las entidades mirábamos con interés, que está vinculado a los fertilizantes para que un productor pueda de gravar de Ganancias lo que invertía en el suelo. Una medida que apunta a estimular la reposición de nutrientes.



“El proyecto -dijo- que debe tener más de 10 años fue ayer reflotado por el ministerio de Agroindustria; pero con este tipo de medidas eso termina perdiendo peso en un escenario donde la brecha cambiara vuelve a condicionar las decisiones que debe tomar un productor. Gran parte de los fertilizantes son importados y las medida desalientan y modifican decisiones a la hora de reponer nutrientes”.



Concluyó que “las medidas (del BCRA) afectan la decisión de un empresario agropecuario pero también al país. Si no se estimula la reposición de nutrientes vamos a estar deteriorando nuestro suelo y eso no es sólo responsabilidad del productor sino que tiene que ver con políticas macro que han ido modificando decisiones”.

Prefinanciación

“Otro aspecto que no es menor y va a tener un impacto muy fuerte en una cadena en la que los productores son el último orejón del tarro, es la cadena para las empresas agroexportadoras que prefinancian sus exportaciones”, dijo Mántaras ante la consulta de El Litoral. “Si hay restricción, hay menos oferta de dólares. Menos gente va a invertir; no hablo sólo de inversores extranjeros. La gente no va a sacar los dólares que tiene bajo el colchón. Desconozco qué van a hacer las empresas agroexportadoras para financiar sus exportaciones con pesos, o bajo qué mecanismo se van a endeudar, con qué tasas, la prefinanciación de exportaciones”.