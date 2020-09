https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 16.09.2020 - Última actualización - 14:16

Mientras sigue la polémica por los jugadores incluidos en la delegación de Boca

Russo no viajará a Paraguay y en el banco ante Libertad estará Somoza

El entrenador de Boca, Miguel Ángel Russo, finalmente no viajará a Paraguay para el partido en el cual el elenco de La Ribera visitará este jueves a Libertad, que marcará el reinicio de la Copa Libertadores para el elenco argentino.

El entrenador xeneize finalmente se quedará en el país. Crédito: Télam

