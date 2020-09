https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 16.09.2020

17:02

Whatsapp 155-080 710 Línea Directa

Aviso de Assa

Aguas Santafesinas recuerda a los usuarios de la ciudad de Santa Fe las vías de contacto para canalizar sus gestiones técnicas o comerciales con motivo de las restricciones vigentes por la pandemia de Covid: Oficina Virtual registrándose en www.aguassantafesinas.com.ar; mail centroatencionsantafe@aguassantafesinas.com.ar. Tels. fijos directos habilitados excepcionalmente de lunes a viernes de 08:00 a 14:00: 4504686/87.

Desagüe Espora - AMALIA ISSA

"Aplaudo y felicito a la señora que enfrentó al gobernador Perotti en oportunidad de la 'inauguración' del desagüe Espora, en Facundo Zuviría y Risso. ¡Venir a inaugurar una obra que hace 4 años que la estamos sufriendo! Ya la inauguraron mil veces, salieron en los medios, etc. Tanto al intendente Jatón como al gobernador Perotti les digo que hagan una fiesta cuando lo terminen y ahí sí van a aplaudir los vecinos. Me pareció algo desubicado, fue para figurar. Una obra que es un desastre, está todo mal hecho, las calles rotas, llenas de pozos".

Más controles - RAMÓN CASTRO

"¿Qué pasa con los controles, señor intendente? Los negocios que deben estar cerrados están abiertos. Yo sé que hay que cuidarse, pero no todos lo hacen, entonces ¿qué se necesita?: ¡¡más control!! ¡¡Prácticamente, no hay controles!! En San Martín al 3100, los negocios están todos abiertos y deberían estar cerrados. ¡¡Por favor, el virus está expandiéndose terriblemente en Santa Fe!!

Fase 1 - UN LECTOR

"En el medio del infierno de la pandemia, nuestro gobernador no se anima a volver a fase 1 y evitar que muramos como pájaros. Porque eso es lo que va a pasar, el sistema de salud va a colapsar. A la gente no se la puede detener más con recomendaciones, hay que imponer normas, señor gobernador, para eso tiene el cargo que tiene. Tenga el coraje suficiente. ¡En el medio de toda esta pandemia, un legislador provincial presenta un proyecto para declarar ciudad a una localidad! ¡Pero, por favor, qué enanos mentales son los que dirigen el destino de esta patria! ¿Por qué no se van a sus casas?, ¡como si esa fuera una problemática a atender! Preocúpense por que no muramos de a miles y por pensar cómo vamos a reactivar la economía de la provincia cuando esto se solucione. Gracias por este espacio".

Ponernos de acuerdo - DANIEL PINO

"La Argentina no deja de sorprender. Por sus conflictos, sus desavenencias, sus paros. Nadie discute que atravesamos una coyuntura muy triste y lamentable como lo es la pandemia y también los sueldos están desactualizados. Todos tenemos derecho a ganar un sueldo digno. Será el momento de hacer medidas de fuerza por aumentos de sueldo? ¿Nadie advierte la situación de crisis que vive nuestro país y el mundo? Será normal que vivamos en un país en que no nos podamos poner de acuerdo y entender que debemos apoyar al gobierno actual y también al provincial. Advierto en mucha gente una animosidad por despotricar en contra del presidente, incluso con motivos y fundamentos falsos. Sinceramente, no es el camino de la Argentina grande que yo pienso deberíamos lograr. Y no digan que soy kirchnerista por decir esto, porque no lo soy. Solo quiero una Argentina en paz y unida".

Aguas servidas - GLADIS BRISTIEL

"En Av. Aristóbulo del Valle y calle Matheu hace por lo menos 5 ó 6 meses que se están reuniendo que están rebalsando continuamente las cloacas. Es un olor insoportable. No queremos ni pensar lo que va a ser cuando llegue más el calor, el verano... Aparte, es un foco infeccioso. Desde que construyeron un edificio entre French y Azcuénaga, empezaron a desbordarse todas las cloacas. La avenida está continuamente con esa agua servida. Ya vino un medio televisivo, otro radial, pero nadie viene a solucionar el problema. Ahora me dirijo a ustedes para que, a la persona que le competa, pueda hacer algo, porque es insoportable el olor".