Abandonó el colombiano Egan Bernal, último ganador del Tour de Francia

El colombiano Miguel Angel López se adjudicó hoy la decimoséptima etapa del Tour de Francia, cuya centésimo séptima edición mantiene al esloveno Primoz Roglic en la punta de la competencia que abandonó Egan Bernal.

"Obviamente, no quería terminar el Tour así, pero creo que es la decisión correcta en estas circunstancias", explicó Bernal, que no tomó parte de la etapa que contó con la presencia del presidente francés Emmanuel Macron, informó la agencia italiana de noticias ANSA.

Al explicar las razones de su deserción, Bernal apuntó a los dolores en la espalda que también lo habían obligado a abandonar la Critérium del Dauphiné y que lo aquejaron a lo largo de este Tour.

🏆 Jerseys and rankings after stage 17 🏆



