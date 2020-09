https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 16.09.2020 - Última actualización - 19:17

19:16

Justicia Federal de Córdoba Investigan a un docente universitario que cobraría un curso para aprobar a los alumnos

La Justicia Federal de Córdoba investiga a un docente de la cátedra de microbiología de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) acusado por alumnos de enviarlos a realizar un curso a una academia, la cual usaría para lucrar, para que aprueben la materia.





El profesor Luis Augusto Olmedo es investigado por el fiscal federal número 3 de Córdoba, Maximiliano Hairabedian, por supuestas irregularidades que se habrían iniciado 20 años atrás y tuvieron continuidad hasta al menos 2019.



Agustina, odontóloga y que cursó la materia en 2013, expresó a Télam: "Rendí un final ese año y desaprobé, en 2014 otro final y me fue mal una vez más y luego me preparé en esa academia y así sí aprobé".



La entonces estudiante remarcó que "quien daba el curso sabía todo del manual, pero si había alguna duda más profunda no sabía responder, se basaba solamente en lo que decían los apuntes".



"Siempre se corrió la bola de que si no hacías el curso no lo aprobabas, o también a una amiga cuando hizo el curso la amenazaba como que no la iba a aprobar. Estaba todo muy corrupto, hace muchos años. Debo haber pagado unos tres mil pesos para el final solo", se extendió Agustina, quien prestó testimonio en la causa ante el fiscal Hairabedian esta semana, a través de videollamada.



"Después de desaprobar dos veces, cuando me preparé ahí la aprobé, y hay varios casos igual", cerró la profesional.



El rector de la UNC, Hugo Juri, dijo que si se comprueban las faltas del docente, "ojalá vaya preso".



En declaraciones a Cadena 3, Juri completó: "Creemos que la prisión es la mayor sanción en un caso como este. Es un delito que estoy seguro que si están las pruebas, ojalá vaya preso".



Ya son más de 15 alumnos, egresados y una colega los que se presentaron a declarar en contra del profesor, quienes aseguran que el docente tiene en paralelo una academia privada de enseñanza que sirve para preparar alumnos, quienes terminan por aprobar.



"Una vez a un alumno le sacaron la hoja en un examen porque se estaba copiando, aunque cuando Olmedo se enteró que estaba haciendo el curso, no lo dejó libre y le dio otra chance. Ojalá que esta vez puedan hacerle algo", reclamó Agustina.

Con información de Télam