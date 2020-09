Estados Unidos: denuncian que "esterilizan" ilegalmente a mujeres migrantes

Al menos 17 mujeres fueron sometidas a cirugías innecesarias -incluyendo histerectomías- en un centro de detención de inmigrantes en Georgia, denunció este miércoles (16.09.2020) una congresista estadounidense, que -junto a 173 parlamentarios- pidió una investigación oficial sobre estos casos.

I co-led 173 members of Congress in demanding that DHS' Inspector General immediately open a full investigation into horrifying whistleblower allegations of mass hysterectomies being performed on immigrant women by a doctor called, "the uterus collector."



There can be no delay. pic.twitter.com/gcIqp8zbhq