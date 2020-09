Al menos un muerto y varios destrozos dejó el huracán Sally tras su paso por EEUU

Sally tumbó árboles, inundó calles y casas, dejó sin electricidad a cientos de miles de hogares y según reportes causó también la muerte de una persona, tras golpear con potencia de huracán el sureste de Estados Unidos y azotar la zona con lluvias torrenciales.

Sally tocó tierra como huracán de categoría 2 en Gulf Shores, Alabama, con vientos máximos sostenidos de cerca de 170 Km/hora. Desde entonces se ha degradado a tormenta tropical.

Pero esta tormenta de lento desplazamiento se quedó prácticamente detenida frente a las costas de Alabama y el noroeste de Florida, donde dejó lluvias copiosas.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC), con sede en Miami, dijo que algunas zonas puntuales podrían recibir hasta 88 cm de lluvia.

"Inundaciones catastróficas y amenazantes para las vidas están ocurriendo sobre sectores del noroeste de Florida y el sur de Alabama", escribió.

Medios estadounidenses reportaron un fallecido en la ciudad costera de Orange Beach, Alabama, pero el alcalde Tony Kennon dijo que no tenía detalles al respecto, según el sitio web AL.com.

Según el último boletín del NHC, Sally tenía vientos máximos sostenidos de 55 Km/hora, menos intensos que en las horas anteriores.

