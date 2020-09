https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 17.09.2020 - Última actualización - 11:24

11:05

Comenzará el 10 de octubre y se extenderá hasta el 23 de enero. También habrá un novedoso Match entre las principales figuras del país. Sigue en duda la participación en el RCh 2020.

Entre buenas nuevas e incógnitas Sudáfrica confirmó su competencia interna Comenzará el 10 de octubre y se extenderá hasta el 23 de enero. También habrá un novedoso Match entre las principales figuras del país. Sigue en duda la participación en el RCh 2020. Comenzará el 10 de octubre y se extenderá hasta el 23 de enero. También habrá un novedoso Match entre las principales figuras del país. Sigue en duda la participación en el RCh 2020.

En medio de entrenamientos de los equipos profesionales, cargados de protocolos sanitarios, South African Rugby Union confirmó que habrá una competición local, que contará con la participación de siete franquicias, comenzará el 10 de octubre venidero y se extenderá hasta el 23 de enero de 2021.

Pero además, se disputará por primera vez un match entre las principales figuras del país, que se denominará Springbok Showdown , programado para el sábado 3 de octubre en el Newlands Stadium de Cape Town. Estarán frente a frente Springbok Green con Spirngboks Gold, equipos que serán conducidos por dos integrantes del staff del representativo nacional: los coaches asistentes, Mzwandile Stick y Deon Davids.

Obviamente, todo estará supervisado por Rassie Erasmus (Director de Rugby de la SARU) y Jacques Nienaber (Head Coach de los Boks). La elección de los 25 jugadores de cada equipo que estarán disponibles para el encuentro, se concretará a través del sistema Draft, que involucrará a 60 destacados rugbiers sudafricanos.

* "Esta no solo será una oportunidad para ver a lo mejor de lo mejor disponible en Sudáfrica enfrentarse entre sí, en lo que promete ser algo nunca visto antes; sino que también brindará a los jugadores otra valiosa oportunidad para volver a la actividad, después de la inacción obligada por el coronavirus", expresó Erasmus.

* "Se alentará a los jugadores a que muestren sus habilidades, individualmente y en sus equipos, y aunque será completo, esperamos ver un partido altamente competitivo de jugadores de calidad entre sí", agregó.

Amén de todo esto, la temporada de rugby local se reanudará el sábado 26 de septiembre, con un doble programa en el Loftus Versfeld de Pretoria: Bulls ante Sharks y Lions ante Stormers, denominado Saturday Super Fans.

Una semana más tarde se cumplirá el detallado "duelo de estrellas"; mientras que el sábado 10 se ejecutará el kick-off del certamen cuyos detalles serán oportunamente anunciados. Se descuenta que será bajo el sistema de todos contra todos, a dos rondas; las semifinales se cumplirán el 16 de enero; mientras que la definición está prevista para el 23 de enero.

Persisten las dudas...

Amén de la satisfacción generada por la confirmación de un certamen local y del novedoso match entre las principales figuras del país, Sudáfrica no definió aún si estará o no en condiciones de participar del Rugby Championship 2020, que entre el 7 de noviembre y el 12 de diciembre venideros se desarrollará en Australia.

Sobre el particular, horas atrás habló Jurie Rox, CEO de la SARU: "Todavía no estamos en condiciones de confirmar el futuro para los Springboks, pero sigue siendo nuestro deseo que jueguen los partidos este año. No solo sería genial ver a los campeones del mundo en acción, sino que también le daría a la gerencia de los Boks una valiosa preparación para la gira del próximo año de los British & Irish Lions".

Básicamente, las dudas están generadas en el tiempo de preparación que poseería el representativo Bokke, atendiendo a que recién están entrenando con contacto las franquicias profesionales; mientras que acaba de confirmarse el certamen local a partir del 10 de octubre; con el novedoso Springbok Showdown programado para la semana previa.

Definición en Australia

El próximo sábado, a las 6.20 de nuestro país, con emisión en directo de ESPN 3, se cumplirá la final del Super Rugby Australia, protagonizada por Brumbies y Reds; en el Gio Stadium de Canberra. El referee será Angus Gardner; asistido por Amy Perrett y Reuben Keane; mientras que el TMO será James Leckie.

Ambos staff, confirmaron las alineaciones para el encuentro que enfrentará a la mejor franquicia de la fase regular con el ganador del play-off cumplido el sábado pasado.

Brumbies alistará a: Scott Sio, Folau Fainga'a y Allan Alaalatoa (capitán); Murray Douglas y Cadeyrn Neville; Lachlan McCaffrey, Will Miller y Pete Samu; Joe Powell y Noah Lolesio; Tom Wright, Irae Sion, Tevita Kuridrane, Andy Muirhead y Tom Banks.

Suplentes: Connal McInerney, James Slipper, Tom Ross, Nick Frost, Rob Valetini, Nic White, Bayley Kuenzle y Solomone Kata.

Head Coach: Dan McKellar.

Reds alistará a: JP Smith, Brandon Paenga-Amosa y Taniela Tupou; Angus Blyth y Lukhan Salakaia-Lotu; Liam Wrigth (capitán), Fraser McReight y Harry Wilson; Tate McDermott y James O'Connor; Filipo Daugunu, Hamish Stewart, Hunter Paisami, Jordan Petaia y Jock Campbell.

Suplentes: Josh Nasser, Harry Hoopert, Ruan Smith, Tuaina Taii Tualima, Angus Scott-Young, Moses Sorovi, Bryce Hegarty y Jack Hardy.

Head Coach: Brad Thorn.