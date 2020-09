https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El DT no podría estar en el banco de suplentes Ronald Koeman podría perderse el debut de Barcelona en La Liga

Ronald Koeman, DT del Barcelona, podría perderse el debut de su equipo en LaLiga española, ya que no estaría autorizado para ir al banco de suplentes.

El motivo, es que la Real Federación Española de Fútbol todavía no pudo tramitar su ficha, ya que Barcelona todavía no llegó a un acuerdo con el ex entrenador Quique Setién, con quien no arregló la destitución.

De esta manera, según informan medios españoles, si no llegan a un acuerdo y tramitan rápidamente a Koeman como su nuevo entrenador, el holandés no podrá sentarse en el banco el fin de semana del 26 de septiembre, cuando el Barsa juegue ante el Villarreal por la tercera fecha.

Recordamos, que el club catalán postergó sus dos primeros partidos, por haber disputado la Champions League.