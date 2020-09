La Copa Federación cambia de nombre por Billie Jean King

La Federación Internacional de Tenis (ITF) anunció este jueves que la Copa Federación, la máxima competencia internacional femenina de este deporte por equipos, se llamará desde ahora Copa Billie Jean King, en homenaje a la histórica exjugadora estadounidense.



"Campeona en la pista y pionera fuera de ella, Billie Jean King es una activista por la igualdad que ha dedicado su vida a luchar contra la discriminación en todas sus formas. Los valores que ella representa simbolizan la filosofía de un campeonato que ha evolucionado hasta convertirse en la competición internacional anual por equipos más grande del tenis femenino, con 116 países inscriptos en 2020", destacó la ITF según reproduce la agencia de noticias DPA.

Be bold. Make history.



Fed Cup is now the Billie Jean King Cup by BNP Paribas#BillieJeanKingCup pic.twitter.com/jf8NJm2oZE