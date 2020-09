https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 17.09.2020 - Última actualización - 12:08

11:56

La Dra. María Victoria Stratta, a cargo del órgano de contralor provincial, asegura que "para nada la medida es apresurada y no obedece a un club puntual". Existe un decreto de necesidad y urgencia de la Presidencia al que adhiere Santa Fe en el marco de la pandemia: "Actos de concurrencia masiva no se pueden llevar hoy a cabo".

Dra. María Victoria Stratta ante la consulta de El Litoral La titular del IGPJ remarcó que "nunca se dijo que en diciembre no habrá elecciones en Colón" La Dra. María Victoria Stratta, a cargo del órgano de contralor provincial, asegura que "para nada la medida es apresurada y no obedece a un club puntual". Existe un decreto de necesidad y urgencia de la Presidencia al que adhiere Santa Fe en el marco de la pandemia: "Actos de concurrencia masiva no se pueden llevar hoy a cabo". La Dra. María Victoria Stratta, a cargo del órgano de contralor provincial, asegura que "para nada la medida es apresurada y no obedece a un club puntual". Existe un decreto de necesidad y urgencia de la Presidencia al que adhiere Santa Fe en el marco de la pandemia: "Actos de concurrencia masiva no se pueden llevar hoy a cabo".

La Dra. María Victoria Stratta es la actual titular de IGPJ (Inspección General de Personas Jurídicas) y explicó a El Litoral los motivos de su resolución que, considerando las condiciones sanitarias que afronta hoy la provincia de Santa Fe, declara como "inviable" el desarrollo de una asamblea o elección en asociaciones civiles debido al aislamiento social que se ordenó para intentar darle pelea a esta increíble pandemia. Como era de esperar, la resolución de la IGPJ hizo mucho ruido en clubes como Colón (Santa Fe) y Newell's (Rosario) que tenían en su radar los comicios. "Yo nunca dije que Colón no puede votar en diciembre", explicó la funcionaria provincial a este diario.

-¿Cuál es el espíritu de esta resolución, Dra.?

-La resolución es para todas las asociaciones, no para ninguna en particular. Ya van seis meses que primero se postergaron asambleas en clubes, asociaciones o bibliotecas populares y había muchas consultas al respecto. Al no darse las condiciones para reemplazar a los directivos, continúan los que están en función.

-Sin dudas que hace "más ruido" en casos como Colón o Newell's...

-Es para todas las asociaciones civiles, ya sea Colón, Newell's, alguna cooperadora o una biblioteca. Esto no es por alguna persona o institución en particular, sino que repercute sobre todas. La imposibilidad de llevar a cabo existe y es real. Como había muchas consultas y presentaciones, nos pareció conveniente dejarlo aclarado. En el contexto de esta situación sanitaria, hay normas nacionales y provinciales que no permiten las reuniones. Todos estos actos suponen concurrencia masiva de personas que no se pueden llevar a cabo hasta que no cesen todas las restricciones sanitarias.

-El síndico de Colón (Ricardo Luciani) y referente de la fuerte oposición al oficialismo de Vignatti en Colón, dijo por Radio GOL 97.7 que "la medida de la IGPJ es totalmente apresurada", considerando que se puede votar el 20 de diciembre y falta mucho para esa fecha...

-Mire, el término apresurado no corresponde. La restricción comenzó en el mes de marzo y la mayor parte de las asambleas suelen ser en abril, a excepción de los clubes de fútbol que tienen otros tiempos atados a los calendarios deportivos de la AFA. Los que tienen sus ejercicios económicos que van de enero a diciembre, fijan sus asambleas en abril. Toda esa gente vino a consultar y preguntaba en la IGPJ: ¿qué pasa?; ¿qué hacemos porque nos toca la asamblea en esta fecha? En consecuencia le digo que, cinco meses después, el espíritu de esta resolución no tiene nada de apresurado. Pero hay otra cuestión, esa opinión del síndico de Colón concentra en una sola persona en particular; esta resolución es para todos.

-¿Cuál sería el próximo paso pensando, puntualmente, en Colón y las elecciones?

-Cuando la restricción sanitaria se levante, así lo dice el artículo segundo, las elecciones o asamblea se harán. El aplazamiento no es ni hasta octubre ni hasta diciembre ni hasta ningún plazo determinado. Es hasta tanto se mantengan las restricciones sanitarias en la Argentina: se si levantaran dentro de una hora, esta asociación que es Colón de Santa Fe puede retomar sus cronogramas y procesos electores. Yo nunca he dicho que no se pueden hacer en diciembre las elecciones en Colón. Lo que hemos dicho es que "hoy" (N.de R: remarca y pone énfasis en el término "hoy") no se pueden hacer.

-En consecuencia, cuando la pandemia "afloje" es facultad de la CD de Vignatti fijar la fecha de las elecciones en Colón...

-Lo dice la resolución, ni siquiera es una facultad de la CD de Colón sino que es un deber para con sus asociados. En cuanto a Newell's es un caso diferente, porque es una asociación que en mayo debió organizar una asamblea para designar una Junta Electoral, cosa que en Colón no sucede según su estatuto. El 30 de septiembre, hablando de Newell's y no de Colón, esa Junta Electoral definió el padrón. O sea que en mayo se alteró el cronograma de Newell's. El estatuto de la Asociación Civil del Club Atlético Colón no contempla esa asamblea seis meses antes para la designación de una Junta Electoral. Repito: yo no he dicho que en diciembre no puede haber elecciones o asambleas en la provincia de Santa Fe. Lo que digo es que "hasta que no se levanten las restricciones sanitarias derivada del Decreto de Necesidad y Urgencia de la Presidencia de la Nación", y los decretos provinciales correspondientes no se pueden hacer asambleas ni elecciones; por lo tanto no dije nada que no estuviese dicho por otras normas. Lo único que hice fue aplicarlo a las asociaciones civiles y fundaciones.

-¿Usted es de acá, de Santa Fe?

-Nacida y criada acá en la ciudad.

-¿Le sorprende la "efervescencia" que generan los clubes de fútbol, en este caso Colón?

-No me sorprende, porque a pesar que estoy en el cargo hace apenas 9 meses, los antecedentes que hay en la Inspección están casi todos relacionados con los procesos electorales de los clubes de fútbol: los cuatro clubes más importantes, o sea los de fútbol profesional, siempre han sido complicados. Requieren de mucha actividad administrativa y presencia con sus inspectores mientras dura el comicio. Para esta Inspección no es ninguna novedad... suele haber disputas siempre con estos temas.

La resolución oficial de IGPJ

1- "Declarar suspendidos todos los cronogramas electorales y los términos legales y estatutarios que existan para la realización de asambleas en asociaciones civiles y sesiones de consejos directivos de fundaciones hasta tanto cesen los impedimentos jurídicos derivados de las restricciones sanitarias contenidas en las normas referidas en los considerandos".

2- "Si cesara la vigencia de la normas antedichas o se modificaran las condiciones sanitarias los órganos de administración de las asociaciones civiles y fundaciones deberán adoptar las decisiones que correspondan para dar cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias".