Starbucks y Burger King confirmaron su continuidad en el país

La compañía mexicana opera desde 2006 tiene 253 locales en 10 provincias y da trabajo a 7000 jóvenes. Desmintió los rumores, pidió "acercar información clara y transparente" y aseguró: "Hoy más que nunca estamos comprometidos con Argentina"

Después de la reciente decisión de la empresa chilena Falabella de dejar el mercado local, en las últimas horas volvió a crecer la versión acerca de que Burger King y Starbucks, dos de las cadenas más importantes del mundo en el rubro gastronómico controladas por la empresa mexicana Alsea, estaban buscando socios para irse de la Argentina.

A raíz de esto, Alsea que además tiene la operación de otros restaurantes conocidos como Domino's Pizza y Chili’s, Italianni's, entre otros, emitió un comunicado en el que señala: "En respuesta a los rumores que han circulado durante las últimas horas, desde Alsea queremos asegurar que continuamos operando en el país junto a nuestras dos marcas como lo hacemos desde hace más de 14 años".

"Creemos que es fundamental acercar información clara y transparente para poder resolver las inquietudes de nuestros equipos, proveedores y clientes que disfrutan de nuestras experiencias", señaló el comunicado.

Según Alsea, "frente a contextos críticos e inesperados como el que el mundo vive en estos momentos, todas las compañías constantemente evalúan alternativas posibles para lograr la sostenibilidad en el largo plazo".

Y agregó que "ese proceso nos dio información suficiente para reafirmar el objetivo de que Alsea continúe operando en el país, como lo viene haciendo desde el año 2006, con más de 250 locales distribuidos a lo largo de 10 provincias brindándoles empleo a más de 7000 personas de manera directa y a miles de manera indirecta", señaló la empresa.

"Hoy más que nunca estamos comprometidos con Argentina, operando nuestras tiendas bajo las modalidades de delivery, take away y drive thru, y enfocados en lograr que la empresa siga brindando una atención de excelencia, aportando valor y generando empleo", finalizó el comunicado de la compañía.

Los rumores del alejamiento de las cadenas del mercado local viene desde hace algunos meses. En especial porque la pandemia logró imprimirle un duro traspié al negocio con el cierre de los locales comerciales. En ese contexto, trascendió que, a fines de mayo, Alsea había iniciado un proceso de venta que debía finalizar con una oferta no vinculante.

La empresa buscó captar a fondos de inversión y jugadores del mercado local interesados en presentar ofertas para quedarse con la operación de las cadenas en la Argentina. Si bien hubo un interés inicial, vencido el plazo formal, el proceso quedó desierto por falta de oferentes firmes.

En mayo pasado, hubo otras señales que también preanunciaban un camino de salida. Una de ellas fue el cierre de 13 locales en la Ciudad de Buenos Aires. "Dado el impacto que la pandemia ha provocado y luego de una evaluación del portafolio de locales, Alsea tomó la decisión de cerrar permanentemente cinco ubicaciones de Burger King y ocho de Starbucks en el país para conservar la sustentabilidad del negocio", comunicó la empresa en ese momento.

Sin embargo, el comunicado de hoy de Alsea descarta -al menos por ahora- que la empresa esté embarcada en un proceso de salida del mercado local. La compañía, opera unos 400 restaurantes de Burger King en Mexico, Argentina, Chile y España. Y otros 1.538 locales de Starbucks en México, Argentina, Chile, España, Francia, Países bajos y otros puntos de Europa. En el país tiene 253 locales entre las dos marcas.