Roland Garros podrá recibir 5.000 espectadores por día

Al diagnóstico final lo realiza siempre el Ministerio de Salud, previa evaluación médica. Las personas sospechosas de ser contacto estrecho no deben autodiagnosticarse. Sí comunicarse con las líneas telefónicas sanitarias: esto es algo central.

Los Abrojos

Un juez ordenó el procedimiento. Buscan las cámaras de seguridad para comprobar si el ex presidente rompió el aislamiento en una reunión con intendentes. Para Patricia Bullrich, en tanto, no se puede violar una cuarentena que "no existe" según el propio gobierno actual.