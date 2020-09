https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 17.09.2020 - Última actualización - 17:58

17:07

Los Abrojos

Allanan la quinta de Mauricio Macri por denuncias de violación de cuarentena

Un juez ordenó el procedimiento. Buscan las cámaras de seguridad para comprobar si el ex presidente rompió el aislamiento en una reunión con intendentes. Para Patricia Bullrich, en tanto, no se puede violar una cuarentena que "no existe" según el propio gobierno actual.

Crédito: Gentileza



Crédito: Gentileza

Los Abrojos Allanan la quinta de Mauricio Macri por denuncias de violación de cuarentena Un juez ordenó el procedimiento. Buscan las cámaras de seguridad para comprobar si el ex presidente rompió el aislamiento en una reunión con intendentes. Para Patricia Bullrich, en tanto, no se puede violar una cuarentena que "no existe" según el propio gobierno actual. Un juez ordenó el procedimiento. Buscan las cámaras de seguridad para comprobar si el ex presidente rompió el aislamiento en una reunión con intendentes. Para Patricia Bullrich, en tanto, no se puede violar una cuarentena que "no existe" según el propio gobierno actual.

El juez de Tres de Febrero Juan Manuel Culotta ordenó este jueves por la tarde un procedimiento en la quinta "Los Abrojos" del ex presidente Mauricio Macri, en el marco de una denuncia por violación de la cuarentena. Así lo confirmaron a NA fuentes judiciales, que detallaron que se trató de una "orden de presentación" para reclamar las cámaras de seguridad del domicilio, por la presunta violación de la cuarentena tras un viaje al exterior por parte del ex mandatario nacional. El procedimiento fue reclamado al juez por el fiscal de Tres de Febrero Jorge Sica. Se investiga si Macri rompió la cuarentena obligatoria de 14 días que debe cumplir una persona que ingrese al país proveniente del exterior, al regresar de su viaje a Francia y Suiza. El motivo de la denuncia tiene que ver con la reunión que el líder del PRO mantuvo la semana pasada con los intendentes Martín Yeza, Pinamar; Ezequiel Galli, de Olavarría; y Francisco Ratto, de San Antonio de Areco. El encuentro fue el 11 de septiembre y se desarrolló antes de que el ex presidente cumpliera las dos semanas del aislamiento obligatorio que establece el decreto firmado por el Ejecutivo en el marco de la pandemia. Uno de los asistentes al encuentro, el jefe comunal de Pinamar Martín Yeza, reveló en las redes sociales la reunión para afirmar que a Macri “le preocupó mucho las imágenes de los patrulleros alrededor de la Quinta de Olivos” que se daban por esas horas en medio de la protesta policial por mejoras salariales. Tenés que leer Graciela Alfano contó que tuvo un romance con Mauricio Macri “Hoy junto a Ezequiel Galli y Francisco Ratto estuvimos (al aire libre) con Mauricio Macri. Conversamos sobre el presente de nuestro país y compartimos nuestra preocupación por el futuro”, escribió el jueves pasado Yezza en su cuenta de Twitter. La mención “al aire libre” fue una aclaración obligada, ya que Macri debía cumplir por 14 días el aislamiento tras su viaje a Europa, hacia donde partió el 30 de julio y regresó el 3 de septiembre. Por su parte, Patricia Bullrich, referente del PRO, utilizó sus redes sociales para manifestar que el ex mandatario no podría haber violado una cuarentena cuya existencia niega la actual gestión. A Cristina la mueve el odio, y el Presidente ejecuta su orden. Si no, que expliquen cómo un juez manda a allanar la casa de @mauriciomacri por una cuarentena, cuando el propio Gobierno la niega por cadena nacional. Usen la energía para resolver problemas, no para sembrar odio. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 17, 2020