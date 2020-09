https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 17.09.2020

17:58

Contacto telefónico: 4502575 / 155-080710 Línea Directa

Assa: trabajo sin terminar - JOSÉ LUIS DE Bº EL POZO

"Necesito preguntar por qué Aguas Santafesinas no controla el arreglo de las veredas a través de las empresas que terceriza, ya que deja inconclusos los trabajos y nadie se hace responsable. En la manzana 12 vivienda 13, de barrio El Pozo, se hicieron excavaciones. Posteriormente dejaron la obra sin terminar porque según la empresa no tenían losetas para concluir con el arreglo. Luego de muchas semanas en esas condiciones, volvieron y arreglaron varias veredas. Esto puede provocar un accidente, una caída a la señora que vive en esa casa, que es una persona mayor. Pero dejaron a una vecina sin terminarle el arreglo y también montículos de tierra. Nadie se acerca a terminarlo ni a dar la cara. ¿Qué se debe hacer en este caso? Aguas Santafesinas no responde: la empresa que terceriza tampoco. ¿Qué se podría hacer para que alguien dé respuesta inmediata a esta situación?".

Alerta - UNA VECINA

"Quiero avisar por este medio que me llamaron de Telecom, supuestamente, sabiendo mi nombre y apellido, con el objetivo de cambiarme el módem y darme más megas. Me comunicaron que vendrían a mi domicilio, que tendría que dejarlos pasar y firmar un contrato. Entonces, les respondí que llamaría a Telecom y el hombre se disgustó, hacía que me cortaba pero no lo hizo... Luego llamé a Telecom, y me dijeron que de allí no me habían llamado, y que en Santa Fe, no estaba dispuesto entrar a los domicilios por la pandemia. Por eso comunico esto: ¡¡No dejen entrar a nadie y tengan cuidado. Y denuncien en caso de ser necesario".

Enigma - GABRIELA EBERHARD DE Bº CANDIOTI

"Un mensaje para el gobernador de Santa Fe: podrán cortar las flores, pero no podrán detener la primavera".

Controlar a los ciudadanos de a pie - UNA CIUDADANA

"Solicito que control ciudadano controle verdaderamente a la gente. Hoy saqué a pasear a mi perrito por la costanera, tengo menos de 60 años, fui a menos de 5 cuadras, usé barbijo y me encontré con la Policía Federal controlando autos, dos móviles y en esa placita donde ellos estaban, una pareja de ancianos de mucho más de 60, sin barbijo, tomando mates; también he visto en la costanera grupos, con reposeras, tomando mates, o sea, todo el mundo incumpliendo el decreto y no me parece justo que se controle solamente al comercio; debería también controlarse a los ciudadanos de a pie".

El 0800 Covid no responde - BEATRIZ FERNÁNDEZ

"El 0800 no da respuestas. Sabemos que están desbordados, pero mi hijo está llamando todos los días, hay dos chicos discapacitados en la casa con síntomas de Covid. Pide que vengan a hisoparlos y no le dan bolilla... Les dicen que van a ir, pero no lo hacen. Pero a los cuatro presos que están en Las Flores, apenas informaron que tenían coronavirus fueron enseguida a hisoparlos. ¿Mi hijo no es igual que los presos, no es una persona?".

Acuerdo - LIDIA MONTAGNINI

"Sucede que a la policía la preparan para esta tarea para enfrentar y llevar presos a delincuentes. Por eso es que vemos tantos excesos en las represiones sociales y también en estos controles. No saben evaluar con criterio cuando un acto puede poner en peligro al resto de la salud. Esto lo hago extensivo a funcionarios. Restringir la circulación de vehículos por rutas y calles de la ciudad es un acto de flagrante violación a los derechos ciudadanos establecidos por la Constitución. Y me parece que por ciertos resultados, alguna vez van a tener que responder ante la Justicia. Los militares decían que lo hacían por la seguridad nacional; pero eso no les valió para que fueran sancionados. Coincido plenamente con lo dicho el domingo 13/9 por el profesor Alaniz".