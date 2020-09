https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 17.09.2020

19:10

Según el INDEC

Una familia tipo necesitó $ 45.478 para no ser pobre en agosto

La canasta básica subió 2,1% en agosto, algunas décimas por debajo de la inflación. Una familia "tipo", por otro lado, necesitó $ 18.792 para no ser considerada indigente

Crédito: Guillermo Di Salvatore / Archivo

