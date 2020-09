https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 17.09.2020

19:42

Fútbol Quique Setién llevaría al Barça a los tribunales

El Barça deberá volver a juicio si no llega a un acuerdo amistoso con Quique Setién. El que fuera entrenador blaugrana durante la segunda parte de la temporada pasada tomará acciones legales contra el club por incumplimiento de contrato. En un comunicado emitido este jueves por la tarde junto a su cuerpo técnico, formado por Eder Sarabia, Jon Pascua y Fran Soto, Setién quiso aclarar públicamente su situación contractual y cargar contra la directiva por el modo elegido a la hora de gestionar su despido tras la escandalosa derrota en la Champions a manos del Bayern.

El preparador aseguró que no fue hasta el pasado miércoles, un mes después de aquel 8-2, que el Barça se puso en contacto con ellos mediante, cómo no, un burofax, la vía de comunicación del verano en las oficinas del Camp Nou. Lo utilizó Messi para encoger el corazón de los culés. Y también el propio Setién para solicitar su despido oficial.

Según el técnico, el documento no cumplía con lo firmado cuando aterrizaron en Barcelona a comienzos de año. “Tras un mes de absoluto silencio por parte de la directiva del FC Barcelona, y tras diversos requerimientos por nuestra parte, no es hasta el día de ayer (miércoles) cuando recibimos al fin las primeras comunicaciones oficiales, mediante burofax. Dichas comunicaciones revelan la clara intención de la directiva de no cumplir con sus contratos laborales de fecha 14/01/2020”, asegura Setién en el inicio del comunicado.

El cántabro se queja de las formas, pero también de que en el burofax no se contemple “liquidación alguna”. En el caso de Sarabia, Pascua y Soto, su situación es aún más esperpéntica, puesto que el Barça les garantiza ahora, según desveló Setién, una “futura reubicación” dentro del club, salida que evitaría hacer frente a sus respectivos finiquitos.

“Por todo lo dicho, nos hemos visto obligados a poner en manos de nuestros abogados la solución del conflicto, teniendo que interponer las acciones legales correspondientes. Y ello, con el fin de preservar nuestros derechos y lo pactado en su día con el FC Barcelona”, concluye el comunicado. Setién pretende que el club le pague el año de contrato (junio del 2022) que tenía pendiente, lo que equivaldría unos cuatro millones de euros. Al extécnico azulgrana le interesa resolver el conflicto burocrático para poder tener la oportunidad de dirigir a otro equipo, una limitación con la que se encuentra en la actualidad.

Pese a las críticas de Setién y el litigio que viene, desde el club catalán aseguran que esto no supondrá un impedimento para ver a Ronald Koeman sentado en el banquillo del Camp Nou en el estreno liguero contra el Villarreal el último fin de semana de septiembre, ya que se informó debidamente a la Federación acerca del cambio de entrenador.