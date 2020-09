Christian Sancho aseguró que podría enamorarse de un hombre

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El actor abrió su corazón en una entrevista con la revista Caras y reveló que ya no tiene prejuicios a la hora de pensar en el amor.

A un año y medio de su ruptura con Vanesa Schual, tras once en pareja y un hijo en común, Gael, de 10, Christian Sancho abrió el juego y desde la tapa de revista Caras asegura que ahora apuesta a "la diversidad sexual" y no descarta enamorarse de un hombre.

Este miércoles, en diálogo con "Los Ángeles de la mañana", se explayó sobre el tema: "El amor es único. Soy pasional a la hora del amor y siento que no hay que tener estructuras que nos limiten en este punto". Y agregó: "Soy fiel al sentimiento y lo demás no importa. Por lo menos, no soy consciente... No lo pensé nunca, pero creo que podría llegar a enamorarme de un hombre igual que de una mujer. Siento que se debe vivir el amor sin rótulos ni nombres, siendo fiel a los principios que uno tiene. Yo no tengo prejuicios en este punto y creo que ese es el gran error de todos y el que nos lleva al fracaso absoluto. Simplemente, sigo a mi corazón y eso ya es ser valiente".

Sobre la diversidad sexual, Sancho analizó: "El amor no tiene género ni rótulos o carteles especiales. Se puede vivir con una mujer o con un hombre de la misma manera si hay sentimientos. El machismo es lo peor que nos pudo pasar en la vida. Creo que amar es ser honesto a sí mismo y yo no hago lo que no me gusta que me hagan".

"Soy de un pensamiento muy libre. Siento que si sigo lo que mi corazón me dicta voy a encontrar el éxito sin importar el nombre ni el sexo. Entonces sí, apuesto por la diversidad sexual. El amor es lo mejor que le puede pasar al hombre, venga de quien venga", cerró.