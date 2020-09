Histórico final de etapa en el Tour de Francia

El ciclista esloveno Primoz Roglic se mantuvo en la cima de la general de la centésimo séptima edición del Tour de Francia, a tres jornadas para el final, tras la decimoctava etapa conquistada hoy por el polaco Michal Kwiatkowski.

El vencedor de la jornada se impuso con un tiempo de cuatro horas, 47 minutos y 33 segundos, el mismo que registró el ecuatoriano Richard Carapaz, también del equipo Ineos, quien estuvo al frente durante gran parte de la etapa y como consuelo conservó la casaca de mejor escalador.

