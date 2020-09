https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 17.09.2020 - Última actualización - 23:04

23:03

No le dan los números

Jeanine Añez se "bajó" de su candidatura presiencial en Bolivia

"Si no nos unimos, vuelve Morales", dijo Áñez, situada en un cómodo cuarto lugar según las últimas encuestas. La gran incógnita pasa ahora por saber a qué candidato de la derecha apoyará.

Crédito: Gentileza



Crédito: Gentileza

No le dan los números Jeanine Añez se "bajó" de su candidatura presiencial en Bolivia "Si no nos unimos, vuelve Morales", dijo Áñez, situada en un cómodo cuarto lugar según las últimas encuestas. La gran incógnita pasa ahora por saber a qué candidato de la derecha apoyará. "Si no nos unimos, vuelve Morales", dijo Áñez, situada en un cómodo cuarto lugar según las últimas encuestas. La gran incógnita pasa ahora por saber a qué candidato de la derecha apoyará.