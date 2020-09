https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Se va del "Canalla" Federico Martínez está cada vez más cerca de Independiente

El delantero uruguayo está a punto de sumarse al "Rojo", que compraría el 30 por ciento de su ficha a Liverpool de Montevideo por 800 mil dólares y con opción para comprar un 20 por ciento más.

"En breve debería definirse, acordando la salida del jugador de Rosario Central, que espera que Liverpool retire la demanda que interpuso ante FIFA por no pagar lo acordado por Martínez", señaló a Télam un vocero.

A la vez, desde el ámbito del "canalla" dan como muy próxima la salida del delantero, de 24 años, en relación a las declaraciones formuladas en conferencia de prensa virtual por el técnico Cristian González. "Sobre Federico Martínez yo tengo que adaptarme a la situación que vive el club, que está pasando un complicado momento económico". No soy quién para cortarle la carrera a ningún jugador. Lo de Martínez no está definido, pero hay un gran porcentaje de que se marche", reconoció el entrenador centralista.

En cambio, se complicó la salida del otro uruguayo, el arquero Sebastián Sosa, de 34 años, de su actual club, el Mazatlán, de México, de acuerdo a sus declaraciones para un par de medios mexicanos. "Yo estoy tranquilo en el Mazatlán. Siempre he sido un profesional y me he manejado así. Sería un desagradecido si pensara en otras cosas. Me debo a mi club, mis compañeros y a los objetivos que tenemos por delante", expuso el guardavalla

Y sobre el interés de Independiente por contratarlo, dijo: "estoy orgulloso de ser nombrado como posible refuerzo y de que un técnico tan prestigioso como Lucas Pusineri me tenga en cuenta", pero no ofreció ningún indicio a una posible negociación con los de Avellaneda.

Es más, desde el seno de Mazatlán afirmaron, también, en medios mexicanos que Sosa es "imposible que deje la franquicia si hace poco tiempo que firmó la renovación". "Viene teniendo continuidad en el equipo de Francisco Palencia, habiendo sido titular en los últimos dos partidos. Además, el mercado de pases en la Liga MX está cerrado, por lo que no se podría traer un reemplazo", aseveraron como para desalentar las intenciones del "Diablo".

El que sí hoy realizó la primera parte de su revisión médica fue el zaguero Ezequiel Muñoz -ex Boca y Lanús-, que mañana la completará y de no surgir algún inconveniente, el fin de semana firmará su vínculo hasta diciembre de 2021.