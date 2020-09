Suman incógnitas sobre el futuro de Ferrari

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La mítica Scudería de Maranello atraviesa por una impensada debacle, que no permite vislumbrar un salto de calidad en tiempos cercanos. Todo apuntaría a crecer notoriamente en la temporada 2022.

Tras una temporada para el olvido, más los dos recientes magros resultados en su propia casa, en Ferrari parecen darse por vencidos, ya que no habría chances de mejorar en lo que resta del complejo 2020. Está claro que desde 2019, Mattia Binotto no logró llevar a la mítica Scudería a la lucha por los títulos; es más, bajo el liderazgo del italiano, el equipo ha ido cayendo cada vez más.

Sin embargo, Binotto no es nuevo en el automovilismo, porque como diseñador e ingeniero, ha estado en el deporte durante años y a partir de ello, vale hacer referencia a sus palabras.

"En esos 25 años he visto que siempre habrá momentos que son muy difíciles, pero en esas situaciones hay que tener paciencia y determinación. Nunca puedes estar satisfecho en la Fórmula 1 y siempre debes querer mejorar. No estamos hablando de una victoria, pero queremos crear una base sobre la que podamos lograr nuestros objetivos", señaló.

"Crear una base tan sólida no es fácil. Tengo el apoyo de la dirección para implementar este plan, pero también el apoyo de todo el equipo. Eso es importante, porque como equipo tenemos que lograr esos objetivos y sentar las bases para un nuevo ciclo en la cima", agregó.

¿Cuánto tiempo tardará Ferrari en este proyecto que le conducirá de vuelta al éxito?, eso sigue siendo una incógnita para todos, no solo para el jefe del equipo.

"Ahora nos encontramos en una situación difícil debido a las regulaciones. No se nos permite desarrollar muchos elementos y tenemos un tiempo limitado en el túnel de viento y las simulaciones. En 2020 será muy difícil, en 2021 espero que podamos hacerlo mejor, pero en 2022 tendremos nuestra mejor oportunidad".

De Mónaco con glamour

Todos saben que Charles Leclerc atraviesa por su segunda temporada en Ferrari y, dentro de la mala situación que está viviendo el equipo, está transformándose en una de las pocas luces que se vislumbran sobre el SF1000 tan poco competitivo.

La dinámica con su compañero, Sebastian Vettel, se encuentra ahora mismo en el punto más alto desde el inicio de la campaña 2019, donde el monegasco rápidamente destronó al alemán como el piloto número uno.

"Seb" pasó de ser el elegido, al no deseado en Maranello. Por esto, el ex piloto de F1, Mark Webber, se pregunta si Charles no seguirá ese mismo camino en los próximos año.

"Vigilo de cerca a Leclerc; estoy interesado en él y en sus próximos años en Ferrari. Ahora atraviesa por el período de luna de miel, pero estaremos sentados aquí en los próximos 2 años, posiblemente tres, diciendo que el monegasco también podría estar bastante cansado de la Scuderia. Es una gran empresa conducir para Ferrari; no es fácil y él podría ser el próximo en el punto de mira", reflexionó el australiano.

Vale consignar que Leclerc terminó frustrado en el paddock de Mugello, después de salir desde la quinta plaza y no poder terminar más que octavo. El siempre ha sido honesto en sus valoraciones posteriores a la carrera y el pasado domingo no fue diferente.

"Simplemente fuimos lentos, no hay mucho más que añadir a eso. Luché mucho con el coche, hice una buena salida, me puse en la mejor posición posible, creo que tenía los dos Mercedes que se iban, así que tuve aire limpio, pero no teníamos el ritmo", aseveró resignado...

"Necesitamos trabajar honestamente y tratar de entender por qué en algunas carreras no somos competitivos en la clasificación y somos mejores en la carrera; y a su vez, por qué en otras, ocurre lo contrario. Es un momento muy difícil", concluyó.

Un poco de amor inglés

Resulta más que evidente que una de las noticias más importantes de la complicada temporada 2020 de la Fórmula Uno, fue la decisión de Ferrari de no contar con Sebastian Vettel a partir del año venidero; seguida por la incorporación del pilto alemán al Team Aston Martin 2021.

Tras meses de rumores de todo tipo, finalmente el actual Team Racing Point confirmó la incorporación del laureado deportista a partir del año próximo, en reemplazo del mexicano Sergio Pérez, que se quedará sin equipo, por lo menos, en forma momentánea.

El jefe de Racing Point, Otmar Szafnauer, está muy contento con el fichaje del tetracampeón del mundo, tiene total confianza en él y así lo manifestó por estas horas en una entrevista a Sky Sports.

"Sebastian tiene 33 años y está al máximo de forma en su trayectoria; tiene mucha experiencia y está muy motivado por hacerlo bien. Trabaja muy duro y cree en nuestro equipo, hacia dónde lo queremos llevar y al nivel que queremos alcanzar... por ello, es perfecto para nosotros. Estoy confiado en que lo hará bien".

"Vettel sólo necesita que vuelvan a confiar en él; necesita un poco de amor y nuestro trabajo es rodearlo con nuestro afecto", aseveró convencido.

Por otra parte, la salida de Pérez fue algo controvertida, pero lógica; teniendo en cuenta que el propietario de la escudería británica es el padre de Stroll. El jefe del equipo ha sido muy claro al respecto: "Lance es un chico joven, de 21 años y sí, su padre es el propietario del equipo. Por lo tanto, cuando quisimos hacer un cambio en la alineación porque Seb estaba disponible, debía ser Checo quien saliera, ya que había opciones en su contrato y no así en el de Lance", aclaró.