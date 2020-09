Para personas jurídicas, los últimos balances de Unión "no cumplen los requisitos"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El balance tatengue 2017/2018, de hace dos ejercicios, fue "observado por distintas falencias técnicas e inconsistencias" en la confección del mismo. El último balance, 2018/2019, está en proceso "pero tampoco reúne los requisitos que cumplen todas las instituciones", confiaron a El Litoral.

La Personería Jurídica al viejo y querido Unión de Santa Fe fue otorgada el 7 de marzo de 1919 (Expediente 5752). En el año 2007, según resolución 109 de la IGPJ, fue modificado por última vez. En esa Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ), los dos últimos balances del Club Atlético Unión bajo la presidencia de Luis Spahn están informados y objetados. "Nosotros no aprobamos (lo hace la asamblea de cada club con sus socios) ni homologamos; solamente controlamos que se presente un balance que reúna los requisitos. En el caso de Unión de Santa Fe, esos dos últimos balances no se ajustan a las exigencias de esta Inspección", confiaron en exclusiva al Diario El Litoral.

El Ejercicio Económico 112 fue iniciado el 1 de julio de 2017 y finalizado el 30 de junio de 2018 fue aprobado por los socios tatengues. El polémico Ejercicio Económico 113 cerrado al 30 de junio de 2019 fue tratado y aprobado en la famosa/violenta asamblea del 7 de enero de este año. Lo concreto es que hoy, luego de un par de años del primero (112) y de varios meses del segundo (113), ninguno de los dos Balances Generales del Club Atlético Unión se ajustan a las normas habituales que exige la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) de la Provincia de Santa Fe.

Las fuentes consultadas por este diario explicaron que "hay una resolución firme del Inspector anterior teniendo por no cumplida la presentación del balance 2017/2018. Más allá que la asamblea de socios de Unión lo aprobó, la Inspección lo observó por determinadas falencias técnicas. El último está todavía en trámites, también yendo y viniendo con observaciones", deslizaron.

En las últimas horas, la flamante titular de la IGPJ en la Provincia de Santa Fe, Dra. María Victoria Stratta, en declaraciones al programa ADN Gol por la 96.7, habló por primera vez de manera pública de estas irregularidades del Club Atlético Unión en sus últimos balances.

La Dra. Stratta, que arrancó su gestión con el cambio de color político del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, fue muy clara con sus conceptos: "En esta Inspección General de Personas Jurídicas tenemos una dirección contable, a cargo de profesionales, que formuló objeciones a esos estados contables, con cuestiones técnicas vinculadas a este contenido".

-¿Las objeciones de la IGPJ serían en los últimos dos balances: 2017/2018 y el más reciente 2018-2019?

-En canto al ejercicio anterior (no el último) se había dictado una resolución antes que yo llegue a esta función a cargo de la IGPJ. La resolución le comunica al club por "no tener por debidamente presentado el balance". Es decir, la asociación civil lo aprueba, con la asamblea de socios y demás, pero resulta que ese balance tiene defectos técnicos en ese tipo de contenidos y se advierte inconsistencia.

-¿Y cuál fue la respuesta de Unión?

-Por lo que se me informa (N.de R.: era la gestión anterior) esta Inspección se vio obligada a pedir sucesivas aclaraciones y documentos en su momento. Como el club no la presentó, porque no surgían las respuestas, se resolvió que no estaba cumplida la presentación del Balance de acuerdo al contenido del mismo.

-¿Tampoco está "cerrado" en la IGPJ el último Balance, el del Ejercicio número 113?

-En cuanto al último que se presentó, hace poco tiempo, está en proceso. Se que en enero hubo una asamblea, en el Club Atlético Unión, pero en esta Inspección el Balance no se había presentado. Es por eso que nosotros intimamos al Club. Ahora, nuestros contadores emitieron un dictamen, otra vez, observando cuestiones también del último balance de Unión.

-¿En qué punto está, entonces, el último Balance de Unión?

-No está resuelto todavía

-¿Es real que el MPA (Ministerio Público de la Acusación) citó a integrantes de la IGPJ por la llamada "Causa Unión"? (leáse allanamientos múltiples, etc.)

-Eso fue hace mucho y se mandaron copias del expediente; yo estaba al tanto de esa causa del MPA en Unión porque leía los diarios de ese entonces. La IGPJ presentó todas las fotocopias. En este tipo de casos, la relación de esta Inspección con Justicia Penal es que pidan datos de cada club o directiva; tanto de Sociedades Anómimas como de clubes y asociaciones. Si bien hay limitaciones de vieja data en el Estado, cada vez que piden información, se la suministramos.

Sin dudas que la información que ahora sale a luz de la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ), con una impronta de gestión con "puertas abiertas" de la Dra. María Victoria Stratta (claramente, un estilo de trabajo distinto al Dr. Luciano Lerme), no hace otra cosa que avalar lo que venía denunciando y advirtiendo gran parte de la oposición respecto de los últimos Balances del Club Atlético Unión.

Las palabras "defectos técnicos" e "inconsistencias contables" aparecen varias veces en ambos informes, acorde a la información a la que accedió El Litoral. Ninguno de los últimos dos Balances del Club Atlético Unión (Ejercicios 112 y 113), aprobados por los socios tatengues, se ajustan a las normas que exige la Inspección General de Personas Jurídicas de la Provincia de Santa Fe.