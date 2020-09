La producción en alerta por una posible Ley de Humedales

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

CRA emitió un comunicado en el que señala inconsistencias en la decena de proyectos que buscan sanción en el Parlamento. Los Autoconvocados realizarán mañana una jornada debate.

Campolitoral | campo@ellitoral.com

Desde el ámbito agropecuario miran con preocupación la profusión de proyectos legislativos orientados a sancionar una Ley de Humedales ya que podrían dificultar las actividades productivas en vastas regiones del país. CRA hoy hizo público su temor mediante un comunicado, mientras la Asociación Argentina de Productores Autoconvocados organizó una charla debate en formato online a desarrollarse mañana, en la que técnicos, productores y dirigentes políticos analizarán la posible incidencia en la producción de una norma de ese tipo.

“Los humedales son territorios donde se producen alimentos hace más de 300 años, se almacena agua dulce, se mitigan extremos climáticos como inundaciones y sequías, se practican deportes y actividades de recreación, hay emprendimientos turísticos y viven pobladores rurales que están arraigados y encuentran allí su medio de vida”, sostuvo hoy el movimiento confederado.

En el parte sostienen que las Provincias ya disponen de legislación y sospechan: “nos llama poderosamente la atención que sin ningún estudio previo que justifique o explique las causales a corregir se hayan presentado diez proyectos de Ley sobre los Humedales”. Incluso agregan que varias iniciativas “tienen una misma estructura, una mirada sesgada que no contempla a la producción y menos aún a las familias afincadas desde hace décadas en su entorno”.

La entidad afirma que “no existe o no está disponible” un diagnóstico técnico del cual partir para buscar una regulación diferente a la que ya plantea la Ley Nacional General del Ambiente N° 25.675. “Los problemas vinculados a humedales radican en no realizar las intervenciones que son necesarias (caso inundaciones) o no aplicar las normativas específicas vigentes (caso de asentamiento irregular de urbanizaciones)”, opinan.

También advierten que la definición de Humedales “es incorrecta”, ya que no se adapta a la propuesta por RAMSAR (Convención Relativa a los humedales de Importancia Internacional) e incluye "aguas temporarias" y "suelos con rasgos de hidromorfismo" con lo cual ingresarían a la regulación: un 20% del territorio nacional, incluyendo zonas tradicionalmente productivas, donde hace siglos se hace ganadería, y durante más de 100 años agricultura.

Esta situación se magnifica en provincias como Corrientes (50% de su territorio), Buenos Aires (44% de su territorio), Chaco, Entre Ríos, Formosa, y Santa Fe (40 y 30% de su territorio).

“Los proyectos presentados poseen una mirada sesgada sobre el ambiente, ya que se ocupan exclusivamente de lo natural, en desmedro del hombre y sus necesidades”, indica CRA, y agrega que con una ley como la propuesta se deberá realizar en amplias zonas, consideradas como humedales, "estudio de impacto ambiental" y/o "audiencia pública", como paso previo a realizar cualquier actividad productiva.

Desde la Comisión de Medio Ambiente de la entidad alertan que ello traería desconfianza, en la inversión privada, afectando la generación de empleo genuino y la producción de alimentos en varias provincias, a saber: Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Misiones, Chaco, Formosa, Córdoba, Tucumán, Salta, Jujuy, La Rioja, Santiago del Estero, San Juan, Mendoza, la Pampa y Rio Negro.

Por su parte la Asociación Argentina de Productores Autoconvocados realizará mañana sábado 19 a las 10hs, en forma online, una charla para analizar la “incidencia sobre la producción agropecuaria” de una posible Ley de Humedales. Participarán diputados de Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe (Alicia Fregonese, Jorge Vara y Lucila Lehmann, respectivamente) y los ingenieros agrónomos Luis Villa y Leonardo Scarparo, quien también es productor ganadero en islas entrerrianas. Quien desee presenciarla puede inscribirse aquí.