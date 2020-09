https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 18.09.2020 - Última actualización - 13:55

13:52

Próxima edición La japonesa Naomi Osaka no jugará Roland Garros

La tenista japonesa Naomi Osaka, reciente campeona del US Open, anunció este viernes que no tomará parte de la próxima edición de Roland Garros, el tercer torneo de Grand Slam de 2020 que comenzará a fin de mes, debido a problemas físicos y a que no está debidamente preparada aún para jugar en superficie de polvo de ladrillo.



"Desafortunadamente no podré jugar el abierto de Roland Garros este año. Mi pierna todavía me duele y no tendré tiempo suficiente para prepararme y competir en polvo de ladrillo, estos dos torneos (en alusión el US Open que se jugó sobre cemento) están muy cerca uno del otro en el calendario de este año, así que no iré a París", comunicó Osaka en su cuenta oficial de la red social Twitter.



Osaka, de 22 años, se consagró campeona del US Open el 12 de septiembre último y escaló hasta el tercer puesto del ranking mundial de la WTA, detrás de la australiana Ashleigh Barty (1) y la rumana Simona Halep (2).



La japonesa anunció que no jugará en Roland Garros entre el 27 de septiembre y el 11 de octubre próximos, en la segunda baja significativa que tendrá el Grand Slam parisino, ya que también renunció la australiana Barty, campeona de la edición de 2019, en este caso por razones de seguridad, atemorizada por la pandemia de coronavirus.

Con información de Télam