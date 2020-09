https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 18.09.2020

14:42

Se "empezará a regularizar los ingresos" El presidente anunció que se blanquearán todos los ingresos de las fuerzas de seguridad

El presidente Alberto Fernández anunció este viernes que en un plazo no mayor a los 18 meses se "empezará a regularizar los ingresos" de los oficiales y suboficiales en actividad y retirados de las fuerzas de seguridad.



Fernández anticipó la medida al reconocer la "deuda" del Estado con todas las fuerzas, de manera tal que sus ingresos no remunerativos formen parte del salario.

El jefe de Estado realizó el anuncio junto a la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, al encabezar un acto en el Hospital Churruca, en presencia del jefe de la Policía Federal, Juan Carlos Hernández; y sus pares de Gendarmería, Andrés Severino; de Prefectura, Mario Farinon; de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, José Glinski; y el director del Complejo Médico Churruca Visca, Norberto Grisolia.

"Sé que durante muchos años no fueron bien tratados", afirmó el Presidente, al asegurar que "ha llegado la hora de empezar a poner en orden sus salarios" y ratificar su compromiso de "trabajar para ordenar un desorden que se generó durante muchos años".

Fernández precisó que dio instrucciones para que "en un tiempo no mayor a 18 meses todos los ingresos no remunerativos no contributivos se terminen".

Precisó que de este modo esos ítems serán "blanqueados", de manera tal que "formen parte del ingreso de los oficiales y suboficiales de la fuerza de seguridad, de los que están en actividad y los que están retirados".

Puntualmente, el Presidente agradeció el esfuerzo realizado por todos los efectivos en tiempos de pandemia, y se refirió a la deuda estatal "producto de que durante muchos años no fueron bien tratados", incluyendo a los "agentes de la administración pública y de otras fuerzas armadas", como así también de "otras fuerzas del interior del país".

Las medidas adoptadas incluyen la regularización salarial del personal de Prefectura Naval (PNA), Gendarmería Nacional (GN), y Policía Federal (PFA), quienes hasta la actualidad percibían sus haberes con sumas no remunerativas y no bonificables.

El acto fue para anunciar la refuncionalización del sector de Unidad de Cirugía y Cuidados Intensivos (UCCI) del Churrica, que implicará la ampliación de 595 metros cuadrados para la construcción de dos nuevos quirófanos equipados con instrumental de alta tecnología, y dos nuevas unidades de cuidados intensivos e intermedios.

Además, se incorporará a 100 trabajadores de la salud al sector de planta permanente del Hospital, para garantizar la reapertura de áreas de especialidad que habían sido cerradas por falta de recursos.

Estas medidas mejorarán la prestación médica del Hospital para más de 173.414 beneficiarios afiliados a la obra social de la Policía Federal, se informó.

Por otro lado, se entregarán 12 ambulancias, de las cuales seis serán de alta complejidad y seis, de baja, que brindarán suministro eléctrico independiente; estarán construidas con materiales resistentes; y permitirán la atención de pacientes en simultáneo ante eventos trágicos.

Con información de NA