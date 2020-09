https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 18.09.2020

16:24

Rugby Mario Ledesma, DT de Los Pumas: "El Rugby Championship será más difícil que un Mundial"

El entrenador del seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, Mario Ledesma consideró que Championship 2020, a disputarse en Australia entre el 7 de noviembre y el 12 de diciembre próximos, "va a ser más difícil que un Mundial".



Ledesma dijo en una conferencia de prensa virtual de la Unión Argentina de Rugby (UAR) que "seguramente habrá mucha rotación porque esto va a ser más difícil que un Mundial", en el certamen que jugará contra Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica.



"Acá jugás todas las semanas contra los mejores del mundo y tenemos herramientas para estar alertas cuando uno entra en rojo en la preparación", completó el entrenador.



Ledesma contó que "hubo un compromiso muy grande de los chicos con lo que podían y todos respetaron el plan al pie de la letra" los entrenamientos.





"El desafío nuestro es llegar de la mejor forma", subrayó el "head coach", y agregó que "el primer paso es la cabeza, trabajar en la adversidad; y el segundo es la parte física".



"Los que tienen que decidir y llevar la cultura adelante son los jugadores, así que mucho del trabajo pasa por ahí. Las primeras reuniones de la burbuja fueron de este trabajo. Tenemos que crear valores y una cultura del equipo", sintetizó Ledesma.

"En este momento no tenemos que compararnos con los otros, sino pensar en nosotros", aclaró el director técnico.

Por su parte, el flamante manager deportivo Marcelo Loffreda declaró: "Me encontré con una UAR muy distinta a la que estuve yo durante años".



Según Loffreda, ahora "hay diferentes áreas, diferentes equipos, pero con un objetivo muy claro. No está alineado que haya un mejor equipo de Pumas, sino que está apuntando a formar mejores personas".

"Cuando lleguemos a Australia vamos a hacer unos primeros partidos de entrenamiento. Seguramente lleguemos con dos o tres encuentros y si fuera necesario podríamos jugar alguno entre semana", acotó el nuevo manager, y refirió que "hay un enorme trabajo de conocimiento entre todos los integrantes del seleccionado que genera un sentido de pertenencia".



"Mario me invitó a este proyecto y le estoy muy agradecido al consejo. Pero me subí a un tren bala que no tiene paradas, estoy muy contento de volver a estar cerca de algo que siempre me apasionó, que es el rugby de Los Pumas", concluyó Loffreda.

