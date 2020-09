Línea Directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En defensa del consumidor - CONSTANCIO FRANCIA

"Está muy bien la decisión del gobierno de regular los precios de facturas de telefonía, televisión por cable e Internet; es para evitar, entre otras cosas, quedar a merced de quienes proveen estos servicios. Ya sabemos lo que fue con las tarifas de energía eléctrica y gas en el gobierno anterior, con aumentos exorbitantes en las facturas de servicios. Siendo una o unas pocas empresas que lo suministran y un gran mercado cautivo que somos los habitantes de este lugar. No alcanza con un representante de defensa del consumidor. No tiene la suficiente fortaleza para enfrentar la voracidad de esas pocas empresas. Sería posible, ya que contamos con dos satélites geo estables como los dos Arsat, tener señal tipo wifi para todo el territorio de la República y captar como las ondas de radio o de televisión de aire, teléfonos celulares, televisión e Internet. Tal vez no con la calidad de la fibra óptica. Pero con nuestros esforzados científicos y con tiempo, mejorar esa provisión. Qué bueno es tener un gobierno elegido y que cuide a los ciudadanos en general y no a poderosos intereses, que su fin último es ganar más y sin restricciones que frenen ese apetito. Adhiero a la libre empresa con competencia leal, que no sea como cazar en un zoológico. Muchas gracias".

VECINOS DE CALLE AVELLANEDA Y CASTELLANOS

"Dado el tiempo transcurrido y además de haberse efectuado los reclamos correspondientes sin que se solucionara este grave problema, hacemos público nuestro pedido para que se proceda en forma urgente a la rehabilitación del alumbrado de ese sector que se encuentra en total oscuridad y genera por esos motivos graves problemas de inseguridad al vecindario de la zona. A modo de ejemplo se menciona la ocupación de la galería de la Estación (sobre calle Avellaneda entre Maipú y Castellanos ), a la noche, por parte de personas alcoholizadas y/o de malvivir, que generan molestias e inseguridad a los vecinos. Muchas gracias por su publicación".

Falta de mantenimiento - RAQUEL DE GUADALUPE

"Me comunico para informar cómo se ha deteriorado notablemente, con esta nueva administración municipal, el servicio de recolección de residuos, y sobre todo de ramas resto de podas y hojas. No pasa el camión hace más de un mes, cuando debiera hacerlo 3 veces por semana. Los vecinos barremos la calle y ponemos las hojas secas en bolsas, pero las ramas debe llevarlas el camión. Y el 0800 de la Municipalidad no atiende jamás. Gracias por el espacio".