A dos etapas del final Roglic mantiene la ventaja al frente del Tour de France

El danés Soren Kragh Andersen conquistó hoy la 19° y antepenúltima etapa del Tour de Francia, segunda que festeja el pedalista del Sunweb en esta 107° edición de la competencia, que sigue teniendo como líder al esloveno Primoz Roglic.

Andersen, que también había celebrado en Lyon, impuso el ritmo en el tramo de 166,5 kilómetros que unió Bourg-en-Bresse con Champagnole, con un tiempo de 3 horas, 36 minutos y 33 segundos, informó la agencia italiana de noticias ANSA.

El danés le sacó 53 segundos de ventaja al esloveno Luca Mezgec, que compite para Mitchelton-Scott; y al belga Jasper Stuyven, de Trek-Segafredo, quienes completaron el podio de la jornada.

💪 The offensive riders didn’t want to miss their last chance to take a win on the #TDF2020.



It was 🇩🇰 Søren Kragh Andersen the victor in Champagnole as 💚 Sam Bennett tightened his grip on the green jersey.



🔊 Tune in for the English summary of stage 19.#TDF2020 pic.twitter.com/lrSzM50SsJ