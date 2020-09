https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Esmeralda Mitre es "de otro mundo" Según Pepito Cibrián, "al Cantando 2020 no se lo puede tomar en serio"

El paso de Pepe Cibrián por el Cantando 2020 fue breve y su salida quedó envuelta en rumores polémicos, ya que versiones indicaron que fue “presionado” para que se vaya. El artista hoy finalmente rompió el silencio y brindó su punto de vista sobre el reality de El Trece.

El actor explicó nuevamente que una de las empleadas que cuida a su tía Carmen, de 90 años de edad, presentó síntomas del Covid-19, por lo cual debió aislarse, y que luego su familiar se contagió del coronavirus, pero de manera asintomática. “Fueron dos semanas y me pareció bien no ir, que me reemplacen. Además, yo vivo en Pilar, así que también era incómodo ir porque soy excesivo con el horario. Nunca tuve un conflicto con nadie, pero me iba a las siete de la tarde y llegaba a las dos de la mañana”, declaró el productor y director teatral en diálogo con Intrusos (América).

“En este momento no tengo fuerzas para tanto. Realmente no me fui peleado. Fueron todos muy géntiles y la pasé bárbaro”, aseguró Pepito, que sí reconoció que la producción de Laflia le pidió que sea “más realista” en sus devoluciones como jurado. “Me parece divertido, como un gran juego. No se lo puede tomar en serio”, indicó Cibrián al ser indagado sobre el talento de los participantes del certamen, y añadió: “A mi me conmovió Carmen Barbieri, que es una gran profesional y una luchadora que no para, y también Miguel Ángel Rodríguez. Los profesionales grandes, quizás porque uno se identifica”.

Al ser consultado por Esmeralda Mitre, una de las personalidades más rimbombantes del programa conducido por Ángel de Brito y Laurita Fernández, Pepe respondió que le parece muy divertida. “Es algo antológico, de otro planeta. Surrealista y kafkiano”, sostuvo el dramaturgo, que también aseguró que varios de los competidores del Cantando 2020 no hubiesen podido pasar ni la primera prueba para trabajar en algunas de sus obras de teatro.

Sin embargo, al ser consultado por los nombres de quien hubiesen sido los rechazados por él en un casting, el autor lanzó una sincera declaración: “Les juro que no sé los nombres. No lo digo con mala leche, pero es que no veo mucha televisión. De pronto hay gente que son conocidos y populares, y yo, al no enterarme de nada y vivir en mi burbuja, no puedo decir sus nombres y apellidos”.