Viernes 18.09.2020 - Última actualización - 23:35

21:53

Ver para entender

"La voz de la igualdad": un biopic de la recientemente fallecida jueza Ruth Bader Ginsburg

La película "On the Basis of Sex" narra la vida y obra de la histórica magistrada norteamericana, reconocida por su lucha en la igualdad de género.

Crédito: Captura de video

On the Basis of Sex (La voz de la igualdad) es una película biográfica de drama de 2018 basada en la vida de Ruth Bader Ginsburg, Juez de la Corte Suprema de Justicia, dirigida por Mimi Leder y escrita por Daniel Stiepleman. Es protagonizada por Felicity Jones, Armie Hammer, Justin Theroux, Jack Reynor, Cailee Spaeny, Sam Waterston y Kathy Bates. En el sitio web especializado Rotten Tomatoes, la película posee una aprobación de 72%, basada en 155 reseñas, con una calificación de 6.6/10 y con un consenso crítico que dice: "On the Basis of Sex no es tan innovadora como su tema de la vida real, pero su vida extraordinaria es un caso sólido para sí misma como una película biográfica inspiradora y bien actuada." De parte de la audiencia tiene una aprobación de 70%, basada en 903 votos, con una calificación de 3.6/5. Tenés que leer Estados Unidos: falleció Ruth Bader Ginsburg, histórica jueza de la Corte Suprema El sitio web Metacritic le ha dado a la película una puntuación de 60 de 100, basada en 37 reseñas, indicando "reseñas mixtas".Las audiencias encuestadas por CinemaScore le han dado a la película una "A" en una escala de A+ a F, mientras que en el sitio IMDb los usuarios le han dado una calificación de 6.1/10, sobre la base de 1938 votos. Mirá el trailer: