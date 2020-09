EEUU: la política despide a la histórica jueza Ruth Bader Ginsburg

La jueza de la Corte Suprema de EE.UU. Ruth Bader Ginsburg murió a los 87 años. Ginsburg, la segunda mujer nombrada para el tribunal, logró un estatus de ícono, particularmente entre los abogados jóvenes, y sus disensiones aumentaron su prominencia.

El presidente Donald Trump pareció escuchar las noticias sobre el fallecimiento de la juez Ruth Bader Ginsburg de parte de los periodistas. «¿Justo ahora?», respondió, cuando se le preguntó sobre su muerte. «Llevó una vida increíble. ¿Qué más puedes decir?», dijo Trump. «Era una mujer increíble, estuvieras de acuerdo o no, era una mujer increíble que llevó una vida increíble». Después de sus comentarios, Trump subió las escaleras para abordar el Air Force One. Trump había estado realizando un evento de campaña en Minnesota cuando se conoció la noticia de la muerte de Ginsburg.

Nancy Pelosi ordena que las banderas del Capitolio de EE.UU. ondeen a media asta en honor a Ginsburg. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ordenó que las banderas en el Capitolio de los Estados Unidos ondeen a media asta en honor a la fallecida Ruth Bader Ginsburg, según un tuit de uno de los miembros de su personal. «La presidenta Pelosi ha ordenado que las banderas en el Capitolio de Estados Unidos ondeen a media asta debido al fallecimiento de la jueza Ruth Bader Ginsburg», tuiteó Drew Hammill, su subjefe de gabinete. «Nunca habrá otra como ella»

El candidato presidencial demócrata Joe Biden llamó a la fallecida Ruth Bader Ginsburg «no solo una gigante en la profesión legal, sino una figura querida». «Mi corazón está con todos los que la cuidaron y se preocupan por ella. Y ella practicó los más altos ideales estadounidenses como justicia; igualdad y justicia bajo la ley, y Ruth Bader Ginsburg nos defendió a todos. Como dije, ella era una figura querida», dijo Biden.

La exsecretaria de Estado Hillary Clinton presentó sus respetos a la fallecida Ruth Bader Ginsburg en Twitter esta noche, donde dijo que «nunca habrá otra como ella». «La jueza Ginsburg allanó el camino para tantas mujeres, incluida yo. Nunca habrá otra como ella. Gracias RBG», tuiteó Clinton.

