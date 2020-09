https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 19.09.2020

0:11

Sigue en el cargo El Congreso de Perú no alcanzó los votos necesarios para destituir al presidente Vizcarra

El Congreso unicameral de Perú no reunió este sábado los votos necesarios para que prosperara la moción de vacancia del presidente de la república, Martín Vizcarra, quien de ese modo continuará en el cargo.

Aún cuando la votación no había terminado a las 22 (la medianoche en la Argentina), el rechazo a la vacancia de la Presidencia acumulaba 60 votos sobre un total de 130 congresistas, por lo que el resultado ya era irreversible.

El parlamento inició la crucial votación media hora antes, al cabo de una larga jornada iniciada en la mañana, con la con la presentación voluntaria de Vizcarra ante el pleno del Congreso, después de que el Tribunal Constitucional (TC) denegara ayer un recurso del gobierno para frenar el proceso de vacancia.

“Me presento aquí ante ustedes, a pesar de que muchas personas me dijeron que no lo hiciera porque mi presencia podría avalar un procedimiento que no respeta la ley”, indicó el mandatario.

“Es importante darle una señal a la población que nuestra democracia debe ser fuerte; a pesar de las opiniones, y las discrepantes, lo más importante es venir a dar la cara”, añadió.

El viernes pasado, una mayoría simple aprobó la moción de vacancia que inauguró el juicio político tras la presentación de una serie de grabaciones en las que supuestamente Vizcarra pide a dos asesoras que mientan ante una comisión que investigaba la contratación aparentemente irregular de un cantante.

Tras hacer su descargo, Vizcarra viajó a Trujillo, la capital del departamento norteño La Libertad, desde donde pidió a los congresistas que pensaran “en su región, en las deficiencias de su región” y los exhortó a trabajar “juntos para forjar el desarrollo”, sin postergar “las decisiones” necesarias.

La ley no obligaba a Vizcarra a defenderse personalmente, pero igual lo hizo junto a su abogado, Roberto Pereira, tras el pedido público de ocho de las nueve bancadas del Parlamento para que diera explicaciones.

Perú es por lejos el país del mundo con más muertos por coronavirus cada 100.000 habitantes, según la Universidad estadounidense Johns Hopkins, y se encamina hacia la segunda recesión de la región, solo superada por Venezuela, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) de la ONU.

Con información de Télam.