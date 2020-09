Advierten que el coronavirus "es una muestra de que el capitalismo ha fallado una vez más"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Hasta el domingo se desarrollará el encuentro virtual convocado de urgencia por distintos referentes del progresismo a nivel mundial. Entre las posiciones adoptadas durante la primera jornada, sobresalieron el llamado a "luchar contra la internacional reaccionaria" y "a reparar todo lo que el universo capitalista ha roto".

La periodista y activista canadiense Naomi Klein disertó sobre la necesidad de "reparar todo lo que el capitalismo ha roto". Lo hizo en el marco del encuentro virtual denominado Cumbre 2020 Internacional Progresista, convocado de urgencia a raíz de las últimas consecuencias derivadas de la crisis global originada por la pandemia. En dicho contexto, Klein advirtió que "el coronavirus es una señal más de que el sistema de producción capitalista no tiene salida".

"Necesitamos cambiar casi todo de nuestros sistemas políticos y económicos; eso o aceptar un futuro de shocks superpuestos, explotados por gobiernos autoritarios que nos explotan una y otra vez", fue una de sus líneas iniciales. La activista observó que donde la Covid-19 hace estragos es en aquellos espacios de "deshumanización" o de "acumulación de humanidad", como las fábricas, cárceles, las ciudades superpobladas, los aviones, entre otros.

Asimismo, Klein hizo hincapié en la necesidad de "desacelerar la vuelta a la vida que conocíamos, porque esa es la única forma de frenar la circulación del virus" y puntualizó que "es el contacto con la naturaleza el que nos salva cuando estamos afuera y nos reconectamos con ella, allí es donde el virus pierde". Klein postuló la idea de cambiar la metáfora con la que muchos gobernantes se refieren al virus: dejar de hacer mención a una "guerra" y pensar en él como un "maestro".

A partir de esto, enumeró varias lecciones que la humanidad debería aprender. Una de ellas es que "mucha gente a la que toda su vida le dijeron que su trabajo era reemplazable, es esencial: los trabajadores que le dan de comer a la sociedad, que la cuidan, que la proveen de elementos de limpieza".

También dijo que "los seres humanos no pertenecemos a cajas, sean reales o virtuales, pues nos vuelve locos". "La comunidad es nuestra mejor tecnología para mantenernos saludables; nuestras redes de contención, nuestros amigos, nuestros seres queridos, todos nos sostenemos entre todos", describió.

En otro pasaje de su intervención, Klein sostuvo que "la solidaridad, eso que el capitalismo siempre quiso exterminar, también salva del virus". "No es casual el brote de una pandemia en el momento exacto en que hay tantos brotes racistas y supremacistas alrededor del mundo", consideró luego. Además, sostuvo que "estos son años de reparación, para replantear los vínculos con la naturaleza, la producción, la solidaridad, incluso con la historia, las relaciones sociales y las económicas".

"Necesitamos parar"

"Necesitamos parar, darnos vuelta y limpiar nuestro desorden, reparar lo que se ha dañado", prosiguió Klein. "Es una tarea larga, pero fundamental; hay que hacer muchas reparaciones al mismo tiempo y todos tenemos que ser sanadores del quien está a nuestro lado y del planeta", expresó hacia el final de su alocución.

A su turno, el reconocido lingüista y pensador estadounidense Noam Chomsky señaló que "el destino de la existencia de la humanidad depende de la lucha entre la internacional progresista y la internacional reaccionaria", por lo que llamó al progresismo en todo el mundo "a dar esa pelea ahora". Chomsky habló en una conferencia magistral titulada "Internacionalismo o extinción", una de las charlas de la Cumbre 2020 Internacional Progresista, que se desarrollará hasta este domingo en formato virtual.

A través de un resumen que buscó explicar cómo Estados Unidos y el mundo llegaron a "este momento histórico" en el que se han crearon "dos actores internacionales: "Una internacional reaccionaria representada por algunos gobiernos y, la nuestra, la internacional progresista, creada por los pueblos, sus pensadores y sus trabajadores".

El pensador, de 91 años, identificó a varios gobiernos como miembros de la "internacional reaccionaria": Donald Trump en Estados Unidos; Jair Bolsonaro en Brasil; las familias de las dictaduras del Golfo; Abdel Fatah al Sisie en Egipto; Narendra Modi en India y Viktor Orban en Europa.

Marcha hacia la catástrofe

"Ellos quieren más vigilancia, control y responsabilizar de todos los males del modelo neoliberal a los inmigrantes, China u otros factores externos, mientras nosotros queremos justicia, paz y más recursos e innovación para garantizar las necesidades de la mayoría y no solo de una minoría", explicó Noam Chomsky sobre "la internacional reaccionaria", a la que ve como gestora de "un dramático escenario político, económico, ambiental y electoral en Estados Unidos".

En tal sentido, el filósofo se refirió a la amenaza lanzada por Trump sobre cualquier resultado electoral que no termine con su victoria. "Sectores políticos y militares poderosos lo han tomado muy en serio", explicó. "Richard Nixon tenía toda la razón para creer que perdió la elección por la acción criminal de algunos demócratas en 1960, pero no cuestionó la elección por el bien del país; Al Gore hizo lo mismo en 2000, pero me temo que ahora eso no va a pasar", sentenció Chomsky.

También alertó sobre un cambio estructural en Estados Unidos que posibilitó la reforma fiscal aprobada por el oficialismo republicano y que representó "la culminación de un proceso iniciado por el gobierno de Ronald Reagan". "Ahora el capital está menos gravado que la fuerza de trabajo y eso fue una gran victoria para el capital", sentenció.

El veterano pensador fue muy puntual sobre las graves consecuencias del brote de coronavirus. Aun así, destacó: que "la humanidad en algún momento sobrevivirá a la pandemia, aunque sea a un costo muy alto, porque habrá algún tipo de recuperación". "En cambio, no nos recuperaremos del derretimiento de las capas polares o de otros pasos que estamos dando en nuestra marcha hacia la catástrofe", subrayó. "Debemos entrar en pánico y actuar, como piden los expertos", redondeó.