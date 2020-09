Ismael Blanco, con nuevos objetivos en vista

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El santaelenense Ismael Blanco firmó su incorporación al Panarkadikos FC, elenco que milita en la cuarta división del fútbol griego y dio cuentas de sus sensaciones en el presente. Además, manifestó que "sueña con retirarse en Colón" y deslizó que "ve con buenos ojos estar al frente de un equipo en el futuro".

Por Kevin Rivero

Los diferentes problemas que trajo la pandemia del coronavirus han sido innumerables y la pelota se paró en todo el mundo. Sin embargo, Ismael Blanco no se detiene y quiere continuar escribiendo su historia en el viejo continente.

En su dilatada trayectoria, el santaelenense formado en Colón de Santa Fe (tuvo dos ciclos), que también brilló con las camisetas de Olimpo, Lanús (en 2013 se consagró campeón de la Copa Sudamericana y fue protagonista esencial al marcar un gol en la final frente a Ponte Preta), Atlético Tucumán y Mitre de Santiago del Estero, en el suelo argentino; además de romper las redes en Paraguay, México, Polonia, Alemania, Ecuador y Grecia, donde se convirtió en una figura considerable del AEK Atenas, tras levantar una copa nacional de este país y coronarse como el máximo goleador de la liga local en dos temporadas consecutivas.

Su apetito de triunfo no cesó en la "cuna de la civilización occidental" y en los últimos meses redactó un breve capítulo con la camiseta del AO Egaleo y, recientemente, selló su vínculo con el Panardikos FC, conjunto que integra el cuarto escalafón de la competencia griega.

En diálogo con El Litoral, el delantero (desde Atenas), expuso sus perspectivas para lo venidero.

El anhelo de Blanco es retirarse en Colón. Foto: Archivo

Actualidad y balance

"En este momento estoy junto a toda mi familia, muy contento por definir dónde continuaré mi carrera porque tenía varias opciones y pude llegar a un acuerdo que será un paso muy positivo para mi carrera. Es un desafío importante en esta instancia", dijo el jugador de 37 años.

En este sentido, contó cómo atravesó el período marcado por la pandemia: "Fue una etapa totalmente diferente a lo que estábamos acostumbrados y en todo el mundo se sorprendió con la llegada del virus, ya que teníamos que permanecer en nuestras casas pero, por suerte, tomaron precauciones rápidamente y pudimos seguir tranquilos en la ciudad".

Por otro lado, enfocó la mirada en su paso por el AO Egaleo, en el cual disputó dos partidos en el certamen del tercer escalón del fútbol de la nación del sureste de Europa: "Me cuesta realizar un análisis de la última temporada, ya que solamente jugué un encuentro y medio. Tuve la mala suerte de lesionarme y cuando regresé, apareció el parate obligado por el Covid-19. Lamentablemente, se frenó el campeonato y me dejó una mala sensación porque vine con muchas ganas de realizar las cosas bien con el club que me contrató y me otorgó la posibilidad de retornar esta nación. No pude competir por diferentes circunstancias y me angustió que no se haya podido dar".

¿Regreso?

Por su parte, el centrodelantero se refirió a la posibilidad de regresar al fútbol argentino: "Me llegaron algunas propuestas antes venir a Grecia, pero opté por hacer una nueva experiencia en el exterior. Junto a mi familia acordamos que si surgía una posibilidad de volver a la liga griega, lo aprovecharía y cuando me hablaron acerca del proyecto, no lo dudé. Si alguien me llama, lo voy a pensar pero aún no cuento con ninguna oferta formal para retornar a la Argentina".

Proyectos

Más allá de su lucidez y su ambición por conseguir más logros en su carrera, el entrerriano tiene en cuenta que su recorrido está llegando a su final. En este contexto, se refirió a su retiro: "Soy consciente de que tengo 37 años y estoy viviendo mi última etapa futbolística. Me exijo y me mato en cada entrenamiento para ver hasta dónde pueda llegar, pero en el momento que sienta que mi físico o mi cabeza no den para más, daré un paso al costado. Hoy, sigo poniéndome a punto y tengo hambre de gloria, que es uno de los factores fundamentales para estar motivado. Estoy seguro que llegará, pero no quiero pensar en una fecha concreta".

Asimismo, hizo alusión a las posibilidades que existen de colgar los botines luciendo la camiseta de Colón: "Sería hermoso retirarme en el club que me respaldó en las divisiones inferiores y me hizo debutar a nivel profesional para cumplir un sueño que tenía desde mi niñez. Hasta ahora no me comuniqué con la institución, pero si me dan una oportunidad, lógicamente diría que sí".

No obstante, concluir este ciclo no significa despedirse definitivamente del ambiente y uno de sus deseos más grandes es ser entrenador: "Me ofrecieron para participar de algunos proyectos, dónde podría desarrollar tareas como manager, director deportivo o ser representante. Estoy realizando el curso de director técnico y me queda poco para finalizarlo, por lo tanto, a corto plazo tendré la licencia para estar al frente de un equipo. Dirigir es una buena opción para mí cuando deje de jugar y me entusiasma plantearme nuevos objetivos en otra etapa. Tendré que seguir mi vida en otro rubro, pero estoy seguro que siempre estaré vinculado al fútbol, porque el sentimiento por la pelota perdurará".

¿Por qué Grecia?

"Me siento muy bien como en mi país natal. El idioma es muy complicado y realmente complejo hablarlo, pero mediante la utilización de la lengua inglesa, se puede lograr una buena comunicación y solucionar este inconveniente. Dejando de lado estas cuestiones, es un país hermoso y Atenas, puntualmente, es hermoso durante el día y la noche, todas las estaciones son muy agradables y me permite disfrutar junto a toda mi familia. La seguridad que existe en cualquier horario que transites es espectacular y nos brinda tranquilidad. Además, la gastronomía y el turismo, es muy placentero. Sinceramente, me siento muy cómodo en este lugar", expresó Blanco, al ser consultado por su inclinación para continuar su camino.

Luego agregó: "Cuando estuve en el AEK Atenas la pasé muy bien y tuve cuatro años espectaculares, era mi primera experiencia en Europa y me ayudaron de gran manera. La cultura fue uno de los puntos que tomó mayor peso importante en la decisión de regresar a este país, ya que me sentí muy conforme cuando lo habité anteriormente".