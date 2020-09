Tiroteo en una fiesta en Estados Unidos dejó dos muertos y 14 heridos

Dos personas, un hombre y una mujer, murieron y otras 14 resultaron heridas en las primeras horas del sábado en un tiroteo ocurrido en una fiesta privada en una casa de la localidad estadounidense de Rochester, en el Estado de Nueva York.

"Tenemos 16 víctimas del tiroteo, y desgraciadamente dos mortales" dijo a la prensa el oficial de policía Mark Simmons.

