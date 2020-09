https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 19.09.2020 - Última actualización - 11:58

11:37

Horacio Herrero dijo que no modificó el informe, "pero hubo que suavizarlo y decir que el club no tuvo nada que ver". Admitió que una vez se equivocó en contra de Arsenal "y me castigaron mandándome a dirigir como catorce partidos al interior". Habló de cosas que despiertan "sospechas" en el mundo del fútbol.

El partido ante Vélez fue suspendido por la lesión que le causó un encendedor Horacio Herrero, el asistente agredido en 2006: "Me pidieron que no perjudique a Colón por la relación de Lerche con Grondona" Horacio Herrero dijo que no modificó el informe, "pero hubo que suavizarlo y decir que el club no tuvo nada que ver". Admitió que una vez se equivocó en contra de Arsenal "y me castigaron mandándome a dirigir como catorce partidos al interior". Habló de cosas que despiertan "sospechas" en el mundo del fútbol. Horacio Herrero dijo que no modificó el informe, "pero hubo que suavizarlo y decir que el club no tuvo nada que ver". Admitió que una vez se equivocó en contra de Arsenal "y me castigaron mandándome a dirigir como catorce partidos al interior". Habló de cosas que despiertan "sospechas" en el mundo del fútbol.

La crónica de El Litoral así lo relató, aquél día de setiembre de 2006: "Corría el minuto 42 del primer tiempo, Colón aguantaba las embestidas de Vélez y cuidada como una reliquia el gol que a los 11 segundos, había marcado el pibe Malandra. Era un partido de dientes apretados para este Colón que busca sumar puntos para empezar a escapar de la zona de promoción. La gente alentaba para aguantar el resultado. Había intensidad en el juego, pero no jugadas polémicas, ni fallos para cuestionar a los árbitros. Sin embargo un encendedor voló desde la platea y le pegó en la cara al juez de línea Horacio Herrero. El golpe le produjo un corte arriba de la ceja y cayó al piso. Saúl Laverni se acercó, comprobó la lesión y en un fútbol argentino sensibilizado por lo que ocurrió con Daniel Giménez la semana pasada; no dudó en suspenderlo".

El partido se suspendió y se reanudó 39 días después. El marcador no se alteró y Colón pudo mantener aquél resultado que estaba logrando y que se cotizaba "como pan caliente" en medio de tanta necesidad de sumar puntos. Herrero ya no dirige más, naturalmente, pero nunca habló de aquéllo que ocurrió en Santa Fe. Y de otras cosas, destapando algunas ollas y mencionando hechos que le ocurrieron y que, posiblemente, todavía sigan pasando. Lo hizo en La Primera de Sol, "a calzón quitado".

-¿Te acordás de lo que pasó ese día, Horacio?

-Perfectamente. Laverni me preguntó dos veces: "¡Horacio... Horacio... ¿estás bien?", y como no le respondí, se asustó. Llamó a la policía, vinieron los médicos a verme y la verdad es que yo estaba aturdido. No entendía nada, no lo escuchaba a Saúl, los jugadores de Colón querían seguir porque se veían venir suspensión de la cancha y sanciones... ¡Aparte estaban ganando!

-Me imagino las presiones, sobre todo de los jugadores de Colón...

-Es que ellos sabían que se podían perjudicar, pero lo que hizo Laverni es lo que debieran hacer todos los árbitros frente a un hecho de esta naturaleza, sea árbitro, jugador, entrenador o quién sea... Porque el fútbol somos todos...

-Vayamos a ese famoso informe...

-El informe era lo duro que la realidad había mostrado... Generalmente se hacen los lunes, pero cuando hay partidos entre semana se presenta al día siguiente. Como fue un sábado, tuvimos que ir a la comisaría y llegamos al hotel como a las 2 de la mañana, lo redactamos al día siguiente...

-¿Y entonces?

-Y entonces no hubo modificaciones, porque lo que pasó estaba a la vista, lo vieron todos... Pero sí hubo un informe muy blando... Y a pedido de partes, cosa que no debiera ocurrir... Pero bueno, hay muchas irregularidades que ocurren en el ámbito de la Afa...

-Y que ahora, que ya alguien no está, como el ex presidente Grondona, se dicen...

-Más que nada porque hay "otro alguien" que no está y ése soy yo... Pero eso pasa en todos lados, en todos los ámbitos, si uno ve una irregularidad y hace la denuncia, automáticamente se queda sin trabajo.

-¿Era habitual el pedido para suavizar los informes que venía desde arriba?

-No es lo habitual, no es lo ideal y no es lo que corresponde... Quiero aclarar algo: se suavizó, pero no se modificó... Lo que hicimos fue dejar expresado que el club local no tenía que ver con lo que había ocurrido...

-¿Ese fue el pedido "de arriba"?

-Sí... Ustedes saben que el presidente de Colón era muy amigo de Julio, tenía ya en ese momento mucha proyección adentro de Afa, estaba muy bien posicionado como dirigente... Aparte, Lerche dijo inmediatamente que esa persona iba a ser expulsada como socio del club, esa misma noche... Fue instantáneo...

-¿Te cruzaste con el agresor en algún momento?

-A esa persona me la crucé a unos metros, en la comisaría, iba esposado... Se llamaba Tovar, me acuerdo porque fue uno de los hechos más desagradables que me tocó vivir en el fútbol... Muchas veces me tiraron cosas, como orina, escupitajos... Los insultos son parte del folklore y parece que eso es normal, nos escupían como si fuésemos animales, a todo eso lo viví en 23 años que estuve en Afa... Por eso digo que lo que hizo Laverni estuvo muy bien, yo no le respondía porque estaba mareado.

-¿Tenías la información de que el presidente de Colón de ese momento tenía buena relación con Grondona?

-Era la voz que se corría entre los árbitros, la gente del fútbol, muchos periodistas lo sabían... El se asomó en nuestro vestuario, golpeó la puerta para ver cómo estábamos y enseguida entró el médico de Colón, tipo muy macanudo, que se acercó para seguir atendiéndome y me dio una pastilla porque me había bajado mucho la presión. El se asustó un poco...

-¿De dónde vino la orden de arriba?, ¿de la propia Afa?

-De arriba... No tengo pruebas, pero fueron directivas de gente de arriba... "Mirá que vos sabés que el club no tuvo nada que ver, no lo vas a hacer pagar a un club, a un presidente, por un irresponsable, eso debe quedar bien claro en el informe, ¿de acuerdo?", decían... Y bueno, no había por qué no hacerlo, conté lo que ocurrió y también dije que fue obra de una sola persona... Incluso, debí ampliarlo verbalmente porque yo tuve que ir a Afa a aclarar el informe... El club podría haber sufrido quita de puntos, suspensión de cancha... Allí, alguien vino y dijo "que quede asentado que fue un caso aislado"... Y entre comillas, fue así... Hay algo que no se dijo, nunca lo dije, pero desde que entré a la cancha ese día y llegué a la línea me tiraron cositas, no sé qué cositas eran porque pasaban de largo, no tuvieron puntería hasta que este tipo acertó con el encendedor...

El momento en el que se acercan algunos jugadores y auxiliares a atender a Herrero, que yace en el piso.Foto: Luis Cetraro

-¿Había clubes que corrían la misma "suerte" en ese entonces?

-Había personas muy allegadas a don Julio... ¡Qué se yo!... Era vox pópuli que habían llegado a la presidencia con una mano de él... Pero eso a mí no me condicionaba... A mi me castigaron porque tuve un error común y corriente con el equipo del jefe, Arsenal, en un partido con Gimnasia...

-¿Un gol de Gimnasia en posición adelantada?

-Sí, un gol de Savoia, el que jugó en Colón... Equivocarse con Arsenal era pagarlo caro. Fue una demostración de poder... Como decir, "ojo que esto no se hace"... También había otros clubes que tenían poder y no eran de los grandes equipos, como Defensa y Justicia, Lanús, varios dirigentes que estaban ahí y eran allegados a Julio... Hoy veo que todo sigue igual porque lo que está, ahora, es riñón de lo que estaba en su momento.

-¿No cambiaron las cosas?

-No, nada cambió... El ámbito de poder que se genera es muy grande, los intereses son grandes... ¡Nunca más volví a jugar a Arsenal ni de local ni de visitante después de aquél error!... Estuve dos o tres fechas suspendido, vino el paráte de vacaciones de invierno, era internacional Fifa, jugaba de los mejores partidos y cuando empezó el torneo siguiente, empecé a recorrer todo el país... ¡Me mandaban al interior castigado!... Después de ese partido, también lo suspendieron a Baldassi, que fue el árbitro y a Angel Sánchez, que tuvo un error que favoreció a un equipo que peleaba con Arsenal por el descenso. Los tres fuimos suspendidos.

-¿Y en el ámbito internacional?

-Yo entiendo que también, porque prácticamente no jugué en ese período... Fueron como catorce partidos bien lejos de casa en esa recorrida obligada por el interior y no me daban partidos internacionales. Uno de los perjuicios, por ejemplo, fue que no dirigí un solo partido de Eliminatorias... Tengo grabados todos mis partidos y creo que tuve una carrera correcta...

-Entonces era condicionante dirigir a Arsenal...

-Para algunos muchachos, quizás sí, sobre todo los que recién empezaban. Yo tenía experiencia porque jugué mucho en la C, en la D, estaba curtido. Yo no iba con temor, trataba de no equivocarme por mí, soy abogado y no me gusta la injusticia... Quizás algunos sí, quizás tenían algún rédito como conseguir un ascenso más rápido... No era mi caso, yo trataba de no equivocarme ni de favorecer o perjudicar a alguien por mí, porque soy así...

-¿Eso ocurría?

-¿Qué cosa?

-Lo de condicionarse a la hora de dirigir a Arsenal sabiendo que se podía sacar alguna ventaja...

-Sí, claro...

-¿Te molesta que se haya dicho y se dice, que tal o cuál club o dirigente tiene "peso" con los árbitros o en Afa?

-¡Eso molesta!... Mirá, existe la desconfianza en el arbitraje argentino ya desde hace unos años... Siento que cada día se desconfía más de todo... Y la culpa es del mismo ambiente del fútbol... Los dirigentes no son nada santos, buscan la ventaja de la forma en que sea... Pero eso pasa mucho en todos los ámbitos... Acá en la Argentina impera el "amiguismo", las cosas fáciles, triunfa el que es acomodaticio... Se ve en todos lados...

-¿Y cómo se termina con eso?

-Cuando todos se pongan las pilas y entiendan que el arbitraje tiene que estar fuera de la Afa, que la designación la deben hacer los ex árbitros y que debe ser algo independiente...

-¿El arbitraje forma parte de un mundo, el del fútbol, bastante, digamos, sospechado?

-Por lo que escucho, sí... Sobre todo porque hay muchas irregularidades que se están viendo, en el ascenso, en el interior... Los últimos ascensos que se dieron, con equipos muy chiquitos y de provincias sin mucha historia pero que hoy son sede de un torneo internacional... No es por desmerecer a nada ni a nadie, pero ustedes saben muy bien que existe una denuncia formulada por Guillermo Marconi por esas irregularidades en ciertos arbitrajes...

-Imagino que hablás de Santiago del Estero y de la importancia que han adquirido algunos dirigentes en el ámbito de Afa...

-Sí, claro.... Y en el Gran Buenos Aires también, sobre todo políticamente... No son sólo los dirigentes de fútbol, sino el gobierno de turno que tengamos... Ahí surgen dirigentes con más o menos fuerzas...

-¿Por qué dijiste que los dirigentes no son nada "santos"?

-No digo que sean todos, digo que buscan la conveniencia a costa de lo que sea para favorecer a sus equipos. No está mal que defiendan lo suyo, pero piden árbitros, piden asistentes y eso no debiera ocurrir. El otro día salieron escuchas... Es moneda corriente eso en el fútbol, no es potestad sólo de algunos... Decir que con éste no porque me va mal, o con aquél sí porque es cábala y me da suerte, es algo que conmigo no va, que no debiera ser así... Y el árbitro tiene que estar preparado para dirigir a cualquiera. El que llega a Primera es porque puede dirigir a cualquiera... Jugar los que mejor estén en los mejores partidos y el que está mal, a descansar

-Muchos podrán pensar que hablás ahora porque ya no está Grondona...

-Puede ser, pero hay que entenderlo... Si decís o te quejás de algo, corrés el riesgo de perder el trabajo o te relegan de los partidos más importantes...

-Te nombro varios de tu ambiente y quiero conocer tu opinión, tipo ping pong...

-A ver...

-Romo...

-Romo no fue árbitro y no tenía ni idea de lo que era el arbitraje. Durante mucho tiempo lo manejó porque era allegado a Grondona, creo que tenía hasta relaciones comerciales y venía del riñón de Lanús, estuvo siempre ahí, como ocurre con Nicolás Russo, por ejemplo...

-Marconi...

-Con Marconi no tuve ningún tipo de relación, él era del gremio nuestro y antes de que yo entre ya había creado el Sadra, con Grondona,, para romper una huelga arbitral justa. Con él nunca tuve relación porque es como que estaba en contra a mi gremio, no me gustó su postura...

-Angel Sánchez...

-Con Angel Sánchez tengo una gran relación, es una gran persona, era un muy buen árbitro, un amigo...

-Gustavo Bassi...

-Con Bassi tuve trato, jugué mucho con él, está ahí... Está ahí porque habrá hecho méritos... En fin, no tengo más que agregar...

-Miguel Scime...

-Gran tipo, conoce muchísimo de la ley, se preparó para ser instructor y tenía bastante noción a pesar de que no fue árbitro internacional, fue un buen docente.