https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 19.09.2020 - Última actualización - 12:33

12:28

Sería el sábado que viene, en principio en el predio de Casasol, aunque todavía faltan los detalles finos como hora, lugar y modalidad. Al Tate se le viene encima el almanaque en cuenta regresiva a su doble ventana de Copa Sudamericana 2020 donde espera rival. Deben llegar dos refuerzos más.

El "Kily" habló con el "Vasco" Azconzábal: hay acuerdo Si autorizan los amistosos, se viene Unión-Rosario Central Sería el sábado que viene, en principio en el predio de Casasol, aunque todavía faltan los detalles finos como hora, lugar y modalidad. Al Tate se le viene encima el almanaque en cuenta regresiva a su doble ventana de Copa Sudamericana 2020 donde espera rival. Deben llegar dos refuerzos más. Sería el sábado que viene, en principio en el predio de Casasol, aunque todavía faltan los detalles finos como hora, lugar y modalidad. Al Tate se le viene encima el almanaque en cuenta regresiva a su doble ventana de Copa Sudamericana 2020 donde espera rival. Deben llegar dos refuerzos más.

Todos los clubes del fútbol argentino, menos los cinco que ya jugaron Copa Libertadores de América esta semana, están en lo mismo: esperando el visto bueno de la AFA (desde Calle Viamonte se aguarda el visto bueno del Ministerio de Salud). En el lote de los que quedan esperando, sin dudas, Unión es uno de los más "apurados", porque a pesar que no hay fecha cierta de retorno del fútbol de la Argentina, cada vez falta menos para llegar a esa fecha de octubre, a fin de mes, para jugar la segunda doble ventana de la Copa Sudamericana, donde el Tate sigue expectante y en carrera, luego de eliminar al poderoso Atlético Mineiro de Brasil. Si llega el OK, el primer ensayo de Juan Manuel Azconzábal a modo de prueba sería frente a Rosario Central, un equipo plagado de ex jugadores de Unión.

En principio, por lo que fue la charla entre el "Kily" González y el "Vasco", el lugar elegido para el primer ensayo de la post pandemia sería el predio deportivo de Casasol, que incluso está en las afueras de la ciudad, por lo que los "canallas" ni siquiera ingresarían a Santa Fe y se quedarían en la Ruta 19, donde Unión montó una especie de "burbuja" que hasta aquí le dio hasta aquí resultados óptimos (se dice que el único que no es cuerpo técnico y plantel que concurre es el secretario técnico Martín Zuccarelli). Se habla, siempre y cuando llegue la autorización del Gobierno Nacional a la AFA para los amistosos, del sábado 26 de septiembre; es decir, el fin de semana que viene.

Existe la posibilidad de que comiencen a disputarse los amistosos tras las cancelaciones iniciales, lo cual está siendo analizada por la AFA y las autoridades de salud de Nación y cada una de las provincias. Según cómo avancen los contagios, la circulación del Coronavirus en el AMBA y cada una de las provincias con equipos de Primera, esta medida se viene debatiendo ya que se puede pensar en la semana entrante.

No hay señales ni nada concreto por ahora, sólo el optimismo y la espera de los clubes. Desde Buenos Aires, por ejemplo, el Gobierno de la Ciudad le sigue haciendo marca personal al fútbol. En este caso, al que se desarrolla en plazas, parques y al aire libre en la Ciudad. ¿y también un tiro por elevación al fútbol profesional?

En declaraciones que refleja "Infobae", Quirós (es el Ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires) manifestó: "Jugar al fútbol todavía es riesgoso. Quiero pedirle a la gente que reflexione sobre eso. Hay otras formas de hacer deportes sin correr tanto riesgo, incluso con una pelota de fútbol".

Quirós planteó además que también son riesgosos los encuentros que habitualmente se realizan en grupos de amigos después de los partidos informales para hablar o compartir alguna comida. Si bien es cierto que Quirós apuntó a los "picaditos" amateurs, la declaración aleja la posibilidad de proyectar un regreso cercano de los campeonatos locales profesionales, pensado para el próximo mes de octubre.

"Esto aún no ha terminado. El riesgo es importante. Podemos llevar el virus a otras personas que no queremos que se enfermen. Todos tenemos que hacerlo de manera cuidada", insistió Quirós durante su exposición.

A nivel Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, el panorama en fase 3 del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) continuará en los 35 municipios que comprenden el área metropolitana de la provincia de Buenos Aires. Sin reuniones en espacios cerrados, sin novedades sobre el regreso a las clases y ninguna medida para locales gastronómicos, por caso.

Si bien el gobernador Axel Kicillof anunció que a partir del lunes estarán habilitadas la construcción privadas para obras pequeñas hasta 15 trabajadores, de la pelotita ni se habló. El mandatario provincial insistió en que no hay motivos para avanzar en más aperturas: "La pandemia no pasó. En estos últimos días tuvimos los peores números tanto en Argentina como en el mundo".

El Tate piensa en la Sudamericana

Más allá de las obras que debe comenzar, sí o sí, la dirigencia de Unión en el estadio 15 de Abril para poder jugar de local por la Copa Sudamericana, todas las semanas la Conmebol organiza alguna actividad puntual para los equipos que están clasificados en el actual certamen continental de clubes. En las últimas horas, representantes del Tate participaron de un zoom organizado desde la sede de Luque, donde se repasaron cada uno de los detalles. "Fue como validar esa licencia que otorga la Conmebol de manera virtual, con el punteo de cada uno de los requisitos", comentaron a El Litoral.

Como se sabe, la Confederación Sudamericana de Fútbol anunció a través de las redes sociales las fechas de regreso de la Copa Sudamericana, que será en la semana del 27 de octubre, y en la que están 4 equipos argentinos: Independiente, Vélez, Lanús y Unión (ya quedaron eliminados Huracán y Argentinos Juniors). Al volver la Copa Libertadores, quedan ahora tres fechas de la Fase de Grupos: la Sudamericana deberá esperar, ya que los terceros de cada zona ingresarán en la Segunda Fase. El 24 de octubre se realizará el sorteo que espera Unión y en las siguientes dos semanas se jugarán los 16vos de Final.

A partir de octavos de final, la Sudamericana irá a la par de la Libertadores. Desde el 25 de noviembre al 17 de diciembre serán los 8vos y 4tos, las Semifinales entre el 6 y el 14 de enero de 2021 y la final en tres posibles fechas: 23, 24 o 30 de enero.