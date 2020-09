https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 19.09.2020 - Última actualización - 14:16

14:01

Con algo de sufrimiento después de estar ganando con holgura, el Leeds United del argentino Marcelo Bielsa logró su primera victoria en la Premier League, al vencer como local por 4 a 3 al Fulham.

Arranque goleador en la Premier League Primer triunfo del Leeds de Bielsa en otro partidazo: 4 a 3 a Fulham Con algo de sufrimiento después de estar ganando con holgura, el Leeds United del argentino Marcelo Bielsa logró su primera victoria en la Premier League, al vencer como local por 4 a 3 al Fulham. Con algo de sufrimiento después de estar ganando con holgura, el Leeds United del argentino Marcelo Bielsa logró su primera victoria en la Premier League, al vencer como local por 4 a 3 al Fulham.

En un encuentro válido por la segunda fecha del certamen inglés, el portugués Helder Costa abrió rápidamente el marcador para Leeds, a los 5 minutos del primer tiempo, mientras que el serbio Aleksandar Mitrovic alcanzó el empate para Fulham, de penal, a los 34 de la misma etapa. Otro penal, esta vez para el local y ejecutado por el polaco Mateusz Klich, a los 41 minutos, le permitió al conjunto dirigido por Bielsa irse ganador a los vestuarios.

Ya en el complemento, llegó lo mejor de Leeds, que amplió la ventaja con goles de Patrick Bamford y Costa, a los 5 y 12 minutos.

Sin embargo, la visita no bajó los brazos, reaccionó y se puso a tiro del empate otra vez con goles de Bobby Reid y Mitrovic, a los 17 y 22.

De allí al final, los dirigidos por Bielsa debieron sufrir algunos embates del rival, pero lograron aguantar y terminaron sumando por primera vez de a tres en la máxima categoría inglesa.

"Nos costó mucho atacar y defender"

Foto: Gentileza

El entrenador argentino de Leeds, Marcelo Bielsa, reconoció que les costó "mucho" atacar y defender tras la victoria de su equipo ante Fulham por 4 a 3 como local. "Fue un partido que se nos hizo difícil doblegar al oponente. Nos costó defender y atacar", analizó Bielsa en declaraciones a la prensa en la conferencia.

"En el primer tiempo nos costaba evitar que sumaran pases desde atrás y, si bien no defendimos mal, no pudimos atacar. En el segundo tiempo, después del 4-1, ellos en muy pocos minutos abreviaron el marcador. Me pareció que fue más por virtud de ellos que por errores nuestros. Y del 4-3 hasta el final del partido, creo que jugamos bien", argumentó.

Leeds logró una victoria importante porque Fulham es un rival directo en la lucha por la permanencia, ya que ambos son recientes ascendidos. "Estamos siendo muy eficaces, pero estábamos acostumbrados a crear más opciones de gol que las que estamos creando", concluyó el "Loco".

En la próxima fecha, Leeds visitará a Sheffield United, una de las sorpresas en la temporada pasada.

James Rodríguez, figura

En tanto, Everton, de la mano del colombiano James Rodríguez, goleó como local 5 a 2 al West Bromwich Albion. El talentoso enganche "cafetero" aportó un gol, dos asistencias y además una agresión que sufrió por parte de Kieran Gibbs derivó en la expulsión del defensor rival sobre el cierre de la primera parte.

La visita se puso en ventaja por intermedio del congoleño Grady Diangana, a los 10 minutos del primer tiempo, Dominic Calvert-Lewin lo empató para el elenco de Carlo Ancelotti, a los 31 de la misma etapa, y, poco antes del entretiempo, un zurdazo de James inclinó el marcador para el lado del local.

Apenas empezado el complemento, a los dos minutos, el brasileño Matheus Pereira lo volvió a empatar, pero poco después, en una ráfaga de poco más de 10 minutos, Everton concretó la goleada. Michael Keane, a los 9 minutos, y Calvert-Lewin por duplicado, a los 17 y 21, convirtieron para el conjunto local.

La jornada sabatina seguía a las 13.30 en Old Trafford, donde Manchester United recibirá a Crystal Palace, mientras que más tarde, a las 16, Arsenal será local de West Ham.

Con información de NA y Télam