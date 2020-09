https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 19.09.2020 - Última actualización - 15:35

15:34

Reclamo y advertencia

UDA alerta: sin mayor inversión no hay educación igualitaria, equitativa ni de calidad

Preocupante: abandono escolar y desescolarización masiva, infraestructura escolar en estado crítico, falta de agua potable en las escuelas, salarios por debajo de la línea de pobreza, no se cumple con la Ley de Financiamiento y no se cumple con el presupuesto.

Crédito: Archivo El Litoral



Crédito: Archivo El Litoral

Reclamo y advertencia UDA alerta: sin mayor inversión no hay educación igualitaria, equitativa ni de calidad Preocupante: abandono escolar y desescolarización masiva, infraestructura escolar en estado crítico, falta de agua potable en las escuelas, salarios por debajo de la línea de pobreza, no se cumple con la Ley de Financiamiento y no se cumple con el presupuesto. Preocupante: abandono escolar y desescolarización masiva, infraestructura escolar en estado crítico, falta de agua potable en las escuelas, salarios por debajo de la línea de pobreza, no se cumple con la Ley de Financiamiento y no se cumple con el presupuesto.