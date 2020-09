Donald Trump quiere nombrar "sin demoras" al reemplazo de Ruth Bader Ginsburg

Por medio de Twitter, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este sábado (19.09.2020) que pretende nombrar a la brevedad a la persona que reemplazará a la magistrada Ruth Bader Ginsburg, fallecida el viernes, en la Suprema Corte. La oposición demócrata pide que no ejerza esa atribución antes de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre.

.@GOP We were put in this position of power and importance to make decisions for the people who so proudly elected us, the most important of which has long been considered to be the selection of United States Supreme Court Justices. We have this obligation, without delay!