Propietaria de una agencia local Florencia Maresca: "Las economías regionales de turismo se están fundiendo"

Los representantes de las agencias de turismo de la ciudad (junto a transportistas y guías, entre otros involucrados), se manifestarán este lunes a las 11 frente a Casa de Gobierno, para continuar exigiendo una ayuda económica acorde a sus necesidades. La misma protesta está prevista que se lleve adelante en varias ciudades de todo el país.

En la provincia de Santa Fe son 600 agencias de turismo, 110 de ellas en la capital y alrededores, y 5600 en todo el país. "El lunes nos volvemos a convocar desde Cortada Falucho y San Martín hasta Casa de Gobierno, donde intentaremos dejar un nuevo petitorio, pero la realidad es que vamos muy desanimados en ese aspecto", comenzó el relato Florencia Maresca, propietaria de una agencia de turismo santafesina.

"Nosotros, al menos, con alguna promoción de vender un pasaje para 2021, venimos a la oficina, nos movemos un poco. Los dueños de los colectivos, tienen sus coches parados, las pólizas de sus seguros caídas, hay muchos que ya pusieron los micros a la venta, pero no hay demanda. También los guías de turismo están complicados. Las economías regionales se están fundiendo", asegura Maresca.

Hay un dato angustiante: a esta altura, son siete los meses de facturación cero. "Puede que alguna agencia haya vendido 30 tickets a familiares o amigos, pero eso no te da de comer un mes en una agencia de viaje. Necesitamos reactivar el sector. Con protocolos serios en todo el país, para saber cómo movernos, primero entre provincias. El Gobierno dijo que el 1° de octubre iban a abrir los aeropuertos, pero llevaron la cuarentena al 11. Cuando terminemos con esta pandemia, nos encontraremos con 10 meses de impuestos sin pagar y que nos van a reclamar", manifestó.

Situación crítica

"Estamos desesperados, realmente necesitamos ayuda. Desde la Municipalidad ya nos anticiparon que si no sale la Ley de Emergencia, nos olvidemos de que nos eximan de todo impuesto. Teníamos el 5% del impuesto si uno paga en efectivo en el escritorio, sin hacer transferencia bancaria; también teníamos el 30% del impuesto País; y ahora tenemos el 35% sobre el 30. O sea, casi un 70% más. Y los sueldos, claramente no fueron paralelos a ese crecimiento. Es la historia cíclica de nuestro país", explicó la agenciera. Sobre el fina, sentenció: "Estamos en un punto que no queremos mirar para atrás, pero tampoco sabemos cómo avanzar el mes que viene. Entendemos la pandemia, pero reprochamos y exigimos que las autoridades se sienten a hablar con nosotros".