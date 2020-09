Línea Directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Iluminación de las calles de la ciudad - ENRIQUE SEBASTIÁN

"Particularmente quiero peticionar al intendente Jatón por la falta de luz en muchas calles de la ciudad de Santa Fe. No sabemos por qué razón no se cambian las luminarias que no funcionan. Sobre todo en las calles de los barrios. Es imprescindible la luz en horas de la noche y todos sabemos que para la inseguridad, la oscuridad crea un escenario ideal. Por esa razón agradezco este medio tan importante para hacer llegar este reclamo o solicitud a nuestro intendente. Lo hago respetuosamente, como corresponde, y solicito además que en caso de existir alguna imposibilidad, que por favor lo pueda decir. De esta manera los vecinos de la ciudad sabremos cuáles son las razones de por qué no hay luz en las calles".

Reiterado pedido por cambio de foco - VECINOS

"Al intendente Jatón: los vecinos de calle San Juan al 2500 estamos cansados de solicitar que cambien un simple foco de alumbrado público que no funciona desde hace meses, lo cual genera mucha inseguridad. Podrá corroborar el número de reclamo 44822 y verá que tiene infinitas reiteraciones. ¿Qué más necesita que hagamos para que cambien un foco?".

Aumento a municipales - ASIDUA LECTORA

"Llega la Primavera. Para este mes, era "normal" que quienes trabajaron, hicieron carrera en el Municipio santafesino se hicieran acreedores de al menos en tres cuotas (tres meses) de un reducido aumento. Reducido porque Iapos y Retenciones, según categorías, se llevan su provechoso porcentaje. Este año, vemos que a la falsa promesa de campaña nacional de eliminar el Impuesto a las Ganancias a jubilados y pensionados, se suma la debilidad de quienes se supone deben propender a mejoras en haberes. ¿Pandemia? Basta de excusas. ¿No hay presupuesto? ¿Acaso usted lector/a dejó de pagar sus impuestos? Municipales siempre: 'el último orejón del tarro'. Lo que nos quitan o no aumentan, ¿adónde va a parar? En pos de una ciudad y provincia mejor, seguro que no".